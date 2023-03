El CSD se personará también en el 'Caso Negreira'

El presidente del Consejo Superior de Deportes José Manuel Franco ha confirmado en la mañana de este lunes en 'El Programa de Ana Rosa' que también se personará en el 'Caso Negreira' después de la denunciada presentada por al Fiscalía el pasado viernes.

"Nuestra intención es personarnos, pero en el momento oportuno. La Fiscalía ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción y ahora el Juzgado tiene que admitirlo a trámite y en ese momento, cuando sea admitida a trámite esa denuncia, será cuando nosotros, de acuerdo con nuestros servicios jurídicos, nos personemos ya en esta causa", reconoció.

Preguntado el por qué han decidido personarse ahora y no antes, el Secretario de Estado para el Deporte señala que ellos han respetado el tiempo de las instituciones y por ello deciden hacerlo ahora: "Hemos intentado, no sé si lo hemos conseguido o no, ser responsables y coherentes. Primero, dejar que las instituciones funcionen y están funcionando. El tema surge en la Agencia Tributaria, pasa a la Fiscalía y la Fiscalía decide ahora denunciarlo. Ahora vamos a ver si el Juzgado lo admite a trámite o no. Vamos a seguir el proceso lógico".

Franco confiesa que "al deporte español le viene mal este tema" porque "lo que es malo para el fútbol, es malo para el deporte español" y le pide al presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, que se explique: "Un club no paga así por nada al vicepresidente de los árbitros. Hay que investigarlo y yo pediria al Barcelona y estoy convencido de que la masa social del Barça lo está deseando, algún tipo de aclaración, que nos expliquen claramente qué es lo que ha pasado, que pudiera ser que no fuera tan grave como aparenta".

"El tema es muy feo y el tema nos preocupa por lo que supone de descrétido para el fútbol, y por tanto del deporte español, goza de gran salud y de gran prestigio fuera de España", incide el Presidente del CSD.

Albert Soler, exdirectivo del Barcelona y miembro del CSD hasta el pasado 10 de enero, también está presente en la denuncia de la Fiscalía y cuestionado sobre este asunto, Franco señala lo siguiente: "No sé si lo sabía o no, yo lo desconocía y cuando surge el tema ya no estaba en el CSD y lo que sabía antes, al igual que el resto de implicado, tendrán que aclararlo ante el juez" y asegura que "con la mínima sospecha no hubiera estado hasta el 10 de enero. deja de trabajar por otros motivos que no tienen nada que ver con Negreira".