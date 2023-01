Courtois no tiene nada por lo que disculparse con el Atlético y dice estar orgulloso de haber sido rojiblanco

Este miércoles se reunió la Comisión Social del Atlético de Madrid con el escudo, la camiseta y Thibaut Courtois como temas estrellas. Con respecto al portero belga, exrojiblanco, se dio a conocer que el club se estaba planteando quitarle la placa que tiene en los aledaños del Metropolitano y que reconoce a todos los futbolistas que han disputado 100 partidos con el club.

Esa placa ha sido objeto de polémica y muy criticada por la afición que se encuentra en contra del reconocimiento a un futbolista que, según muchos, ha faltado el respeto al Atlético de Madrid con algunas declaraciones. "En este sentido, la comisión acordó y envió una carta al jugador Thibaut Courtois al considerar que incumplió los criterios para mantener su placa en unas declaraciones que dolieron a la afición atlética, ofreciéndole la posibilidad de rectificar y disculparse. Se ha informado a la comisión de la respuesta de Courtois y de que existe una conversación abierta con el guardameta para aclarar esta situación", explicó la entidad.

Pues bien, según ha podido saber la Cadena COPE, al actual portero del Real Madrid se le pedía en esta y no de muy buenas formas una disculpa pública. Courtois ha respondido a la misiva, enviando otra al club de manera privada y digital, no a la comisión, en la que no se disculpa.

El belga asegura que no tiene nada por lo que disculparse, que no se quiso referir al Atlético de Madrid en las famosas declaraciones del 'lado bueno y el lado malo' y que está orgulloso de haber militado en el club.

El escudo sigue igual por el momento





El Atlético de Madrid expresó que la Comisión Social del club "ha tomado la determinación de no tratar ningún aspecto relacionado con el escudo de la entidad debido a la falta de un clima propicio para la reflexión dentro de las distintas realidades de la afición" y aseguró que este tema "no se tratará, debatirá ni analizará" por dicho organismo de consulta "hasta que no finalice la actual temporada".

La nueva camiseta para la 2023-2024

El club también presentó a la Comisión Social "la camiseta de la primera equipación rojiblanca para la temporada 23-24" y explicó que dicho órgano "validó en su última reunión el diseño de la camiseta de la primera equipación de la temporada 2024-25".

"Otra de las decisiones puestas en marcha fue el cambio de denominación del actual ‘Paseo de los Jugadores Centenarios’ y de los criterios para formar parte del mismo, incluyendo la obligatoriedad de que todos los jugadores y ex jugadores allí presentes mantengan una actitud respetuosa tanto con el club como con sus aficionados", recordó el Atlético.