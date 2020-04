Cote: "Jugar cada 48-72 horas me parece injusto, sólo Madrid o Barça están capacitados para jugar a ese ritmo"

El jugador de la SD Eibar 'Cote' ha pasado este miércoles por una video-rueda de prensa concedida desde su casa en la que ha reflexionado sobre la posible vuelta al fútbol cuando las autoridades den permiso en España.

El Eibar, tras 27 jornadas, es 16º en la clasificación de LaLiga Santander, dos puntos por encima del descenso: "Lo más justo es jugar es jugar y acabar la temporada, pero la salud es lo primero. Mientras no se dé por hecho que la salud sea segura no vería bien empezar la competición. Toda la humanidad que tiene que centrarse en parar este virus. Pensar en otras cosas que no fuera esa no es lógico".

Sobre la cuestión de jugar con o sin público, el futbolista asturiano preferiría "jugar con público porque el público es una parte esencial para el fútbol y es lo que la gente está esperando. La gente paga un abono para poder disfrutar una cosa que le gusta", advirtió.

Y sobre la posibilidad de tener que jugar cada pocos días, fue crítico con la propuesta de jugar cada 48 ó 72 horas: "Me parece un poco injusto. Creo que solo hay dos equipos en España que estén capacitados para jugar a ese ritmo, que son Madrid y Barcelona por sus plantillas amplias. A los demás equipos nos costaría mucho mantener ese ritmo, habría muchas más lesiones, no es aconsejable por parte de los médicos jugar a ese ritmo de estrés. Esperemos que, cuando haya que empezar la competición, sea como venía siendo hasta ahora. Da igual en los meses que sea, pero que sea segura para todo el mundo, que no haya problemas con el virus y que no haya muchas lesiones".