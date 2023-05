La contestación de la Real Sociedad a Deschamps tras su comentario sobre Le Normand

El central francés de la Real Sociedad, Robin Le Normand, jugará con la selección española después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a su nacionalización en los últimos días.

Este miércoles, el seleccionador francés Didier Deschamps ha dado a conocer la lista de su equipo para los encuentros ante Gibraltar del próximo 16 de junio en Faro (Portugal) y contra Grecia el 19 en el Estadio de Francia, en partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024.

Durante la rueda de prensa posterior a conocer la lista de convocados, Deschamps fue preguntado precisamente por Le Normand y ha dejado unas declaraciones que no ha dejado indiferente a nadie.

"No me molesta que lo haya hecho, nunca me han molestado esas cosas, es su elección", dijo. "Forma parte de los jugadores que tienen una carrera atípica. Le seguíamos desde hace tiempo, aunque no está en uno de los clubes que más vigilamos. Le vemos cuando juega contra el Madrid o el Barcelona. Además, es un jugador que por su personalidad no está muy presente en los medios", señaló sobre el defensa de la Real Sociedad.

CONTESTACIÓN DE LA REAL SOCIEDAD

El equipo de Le Normand, la Real Sociedad, ha salido al paso de esas declaraciones del seleccionador francés y ha salido en defensa de su jugador publicando imágenes suyas y destacando su humildad.

El equipo donostiarra además ha utilizado unas declaraciones de su exjugador Antoine Griezmann donde señalaba que a los 14 años nadie le quería en Francia.

"La Real me lo dio todo. A los 14 años nadie me quería en Francia", señaló Griezmann en unas declaraciones tras un encuentro con el Atlético de Madrid.