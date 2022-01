El consejo de Cristiano Ronaldo a los jóvenes para poder tener "37 años y seguir jugando"

El delantero portugués Cristiano Ronaldo animó este viernes a los jóvenes a que vigilen y cuiden su mente y forma física durante su participación en unas jornadas centradas en la salud en la Expo Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde disfrutó de un recibimiento multitudinario.

Una multitud entusiasta aclamó al jugador del Manchester United cuando hizo su aparición en una plataforma en el medio de la plaza El Wasl, en el corazón del recinto donde se celebra la Expo 2020.

“La salud es lo más importante que tenemos y hay que cuidarla”, dijo Cristiano, dirigiendo su consejo en especial a los niños, “que son la próxima generación”.

“Tengo 37 años y sigo jugando al fútbol”, aseguró el delantero durante una sesión de preguntas al ponerse él mismo como ejemplo de alguien que se cuida, e insistió en la necesidad de que los jóvenes “crean en sí mismos” y vigilen cómo alimentan tanto "el cuerpo como la mente".

Cristiano Ronaldo disfruta de unas cortas vacaciones en EAU, acompañado de su esposa, Georgina Rodríguez, protagonista de un "docureality" estrenado esta semana en la plataforma Netflix, y sus cuatro hijos.

La Expo 2020, de seis meses de duración y que abrió sus puertas el pasado 1 de octubre, convocó al deportista en la semana dedicada a promover la salud y el bienestar.

Otros deportistas conocidos han participado también estos días en las jornadas dedicadas a la salud en la Expo Dubái, entre ellos el exfutbolista francés Patrice Evra, el irlandés Robbie Keane y el portugués Ruben Días, jugador del Manchester City.

