Conoce los rivales de los equipos españoles para el 'Play-Off' de la Liga de Campeones Juvenil

El Atlético de Madrid visitará al Hadjuk Split croata en la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones juvenil, en la que el Sevilla jugará en el campo del Rangers escocés, el Villarreal en el del AZ Alkmaar neerlandés y el Deportivo será local ante el Dinamo de Kiev ucraniano. La UEFA sorteó este martes los emparejamientos de este "play-off", que se jugará a partido único los días 8 y 9 de febrero, con la participación de los equipos que acabaron segundos la fase de grupos, como Atlético, Villarreal y Sevilla y los clasificados por la vía de campeones de Liga como el Deportivo.

#UYL play-off winners advance to round of 16 to join the 8 teams that topped the #UCL path groups https://t.co/aFHw1cgocy

