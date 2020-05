Clattenburg reconoce que el gol de Ramos en la final de Milán "fue en fuera de juego"

Mark Clattemburg, árbitro inglés, ha reconocido el grave error cometido en la final de la Liga de Campeones de 2016 disputada en Milán entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El tanto merengue fue anotado por Sergio Ramos en los primeros compases del partido. Ahora, años después, Clattemburg reconoce en una entrevista en Daily Mail que aquel gol no debió valer porque "fue en fuera de juego".

"En esa final el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte, pero el gol fue ligeramente en fuera de juego. Nos dimos cuenta en el descanso. Fue una acción difícil y mi asistente falló", explicó. "Pité un penalti en la segunda parte de Pepe sobre Fernando Torres. Pepe estaba furioso y me dijo en perfecto inglés: 'No fue penalti Mark'. Yo le contesté: 'Vuestro primer gol no debería haber valido'. Se calló", continúa.

También habla del incidente final con Pepe. "Todo el mundo me pregunta siempre cuando hice aquella cosa con la lengua mientras él estaba rodando por el suelo fingiendo. En mi cabeza estaba pensando: Qué flojo eres para ser un gran hombre".

"Lo hizo dos veces ese partido intentando que un jugador del Atlético fuera expulsado. Otro árbitro quizá habría caído, pero yo había hecho mis deberes y aunque tratas de no prejuzgar yo sabía cuál era su mentalidad. Necesitaba conocerle para tratar con él. Es otro jugador en el que no puedes confiar. Un partido podía ser fácil y, de repente, él hacia algo".