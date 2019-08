Chiquimarco: "Si sus valores son que un entrenador se deje manipular, no somos compatibles"

El miércoles besé el escudo, el jueves observé los detalles de mejora, por la noche vi los vídeos de pretemporada y el viernes hice el entrenamiento.

Viniste con el presidente a COPE: Teníamos una relación laboral. Me echó por no ser una cara visible.

¿Tienes cláusula de silencio?: Que yo recuerde, no. El Comité de Entrenadores me ha apoyado. Yo recuerdo mi contrato y el de las primas.

¿Cuándo te echan?: El sábado por la mañana. Dije que yo era el entrenador, el que decidía.

¿Te dijeron quién tenía que jugar?: Me dijeron el plan de partido y yo dije que decidía yo. Tienen un departamento de inteligencia que me decían cómo tenía que ser el plan del partido. Es mentira que yo fuera a cortar a varios jugadores. Saqué a un preparador físico.

Ellos me cesan por no acatar sus disposiciones. El entrenador no se puede dejar manipular.

Yo venía con toda la ilusión de hacer las cosas muy bien.

Estoy seguro que hemos dado un paso muy importante en la carrera de entrenador porque si en el futuro alguien quiere un entrenador que vaya de frente, aquí estoy yo.

Me quieren mandar a tres jugadores a desempeño físico cuando ya se había hecho una carga alta en el entrenamiento… y el preparador físico me dijo que mandaba él.

¿Ibas a seguir de comentarista?: Felipe del Campo me invitó y dije que mi prioridad era el equipo.