El Chimy Ávila pide perdón por lucir una camiseta de Santiago Abascal en sus redes sociales

El Chimy Ávila ha sido tendencia en este sábado por vestir una camiseta de Santiago Abascal, líder de VOX, y una frase suya. La quejas se desataron en Twitter y el jugador tuvo que pedir perdón en su Instagram.

"El miedo es una reacción, el valor una decisión", es la frase que aparece en la camiseta junto a la cara de Santiago Abascal.

Tras el revuelo, el Chimy ha querido aclarar la polémica explicando que no conocía quién era el protagonista. En una storie, el argentino ha explicado que no entiende de política y ha pedido perdón.

@chimy_avila





"Hoy metí la pata subiendo a mis redes una foto con una camiseta que ha ofendido a muchas personas. Lo siento. Fue un regalo que me hicieron con una frase con la que me identifico mucho y no pensé que podría tener todas las implicaciones que ha tenido para algunas personas. Ni sé de política, ni me interesa. Mis únicas pasiones son el fútbol y mi familia. No era mi intención ofender y pido disculpas".