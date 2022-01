El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, atendió a nuestra compañera Mónica Marchante en Movistar+ en los instantes previos al encuentro de este sábado ante el Valencia y restó importancia a los gestos de Luis Suárez hacia el técnico Diego Pablo Simeone

"La culpa la tiene la televisión, que no enfoca bien", aseguró el presidente rojiblanco.

Cerezo sobre los gestos de Luis Suárez: "La culpa la tiene la televisión, que no enfoca bien". #LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/IaX7RBW5yb — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 22, 2022

Enrique Cerezo salió en defensa del ariete uruguayo: "Lo que no se puede decir es que hoy es bueno y que si mañana marca tres goles decimos que es mejor" y añade: "A veces mete goles y otras veces no" para terminar diciendo: "Me encanta Luis Suárez".

Por otro lado, también analizó el mal momento que atreviesa el conjunto rojiblanco: "Falta de motivación de los jugadores, que estén pensando en otra cosa mientras están jugando el partido, calidad tienen, son grandes futbolistas y profesionales, que están bloqueados".

Y por último, Cerezo es optimista con su equipo: "Este equipo tiene que dar muchas tardes de gloria esta temporada".









