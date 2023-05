Cerezo: "Espero que Simeone esté mucho tiempo más con nosotros; Para mí, el Atlético de Madrid significa todo"

"En el fútbol todo pasa muy rápido, 20 años ya de esto... Y parece que fue ayer", expresa Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, en un vídeo institucional del club cuando es preguntado por su aniversario al frente de la entidad, cumplido este domingo, mientras elogia la labor de Diego Simeone, al que desea que esté "mucho tiempo más" en el equipo, con el que termina contrato en junio de 2024.

"Once años entrenando al mismo equipo ya son años y temporadas. Esto para nosotros es un récord histórico. Desearle que esté mucho tiempo más con nosotros", aseguró el dirigente en el repaso que hizo de los veinte años que lleva como presidente del Atlético de Madrid, incluidos todos lo de la era Simeone, con ocho títulos.

"Para un club como el Atlético, esta situación con tanto título en estos diez últimos años es muy importante, pero más que para el presidente, Miguel Ángel (Gil Marín, consejero delegado del club) o cualquiera, es para los aficionados", expuso.

La final de la Copa del Rey de 2013, ganada en el Santiago Bernabéu al Real Madrid, fue para Cerezo el "punto de inflexión". "Fue el título que realmente lanza al estrellato al entrenador, a los jugadores y al Atlético de Madrid en general y, sobre todo, con un equipo que luego después vinieron más triunfos", añadió.

Entre ellos, la Liga de 2013-14 en el Camp Nou contra el Barcelona. "Es un momento inolvidable. Lo que más me emocionó fue el campo entero del Barcelona aplaudiendo al campeón de la Liga, el Atlético de Madrid, jugando en su casa y habiéndole quitado el título", rememoró Cerezo, cuyo equipo repitió Liga en 2020-21, durante la pandemia de la Covid-19, sin público en las gradas de los estadios.

"Fue una pena. Fue una Liga dura de ver, todos los estadios vacíos cada jornada. Era muy difícil comprender que 22 jugadores pudieran jugar sin el calor del público, pero, al final, se consiguió una Liga muy emocionante, muy sentida, con la gente encantada y feliz", recordó.

En ese periodo, el Atlético también perdió dos finales de la Champions League, en 2014, en la prórroga, y en 2016, en los penaltis, en ambos casos ante el Real Madrid. "Han sido momentos muy complicados y perder de la manera que lo perdimos, que no es llorar, que lo ha visto todo el mundo cómo se perdió, es triste y doloroso, con la cantidad de aficionados que estaban esperando este momento desde hace años para conseguir la Eurocopa", afirmó.

"PARA MÍ, EL ATLÉTICO DE MADRID SIGNIFICA TODO"

El club también cambió el Vicente Calderón por el Metropolitano. "Una despedida triste y alegre. Cambiamos de casa, íbamos a otro sitio mucho más moderno y había un factor muy importante, que era dar ese paso que siempre quisimos dar y nunca nos atrevíamos. Afortunadamente, lo dimos y lo dimos para bien", explicó Cerezo, que recordó la inauguración como "un ambiente fantástico" y un día "inolvidable" para él y "todos los atléticos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Orgullosísimo" de sus mil partidos al frente del club, Cerezo también destacó la labor de Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado del Atlético. "Hace que lo conozco más de 35 años y durante estos años no habremos tenido ningún problema personal serio. Normalmente, entre socios y entre amigos siempre suele algún tipo, pero la verdad es que no", repasó.

"Miguel Ángel es un tipo muy valioso. El Atlético de Madrid nunca tendrá un consejero delegado como Miguel Ángel; trabajador, constante, ha hecho todo por el Atlético de Madrid, no se le puede negar ni un mínimo esfuerzo a su trabajo en el Atlético de Madrid. Ha hecho todo por que este club esté en estos momentos en la situación que está", destacó.

Igualmente, halagó a Jesús Gil, expresidente del club fallecido en 2004. "Fue un gran impulsor del Atlético de Madrid. Fue el que lanzó al Atlético de Madrid al sitio donde le correspondía estar y la verdadera pena de todo esto fue que falleciera tan pronto", dijo Cerezo, que recordó a Lázaro Albarracín, vicepresidente, como "un gran hombre y un mejor atlético".

"Es un balance muy bueno estos 20 años, que han pasado muy deprisa y han pasado muchas cosas tanto deportivas como sociales y económicas", apuntó Cerezo, que remarcó: "Para mí, el Atlético de Madrid significa todo. No hay cosa más bonita y más hermosa que ser presidente del Atlético de Madrid. Soy de toda la vida del Atlético de Madrid y siempre he estado dispuesto a ayudar a este equipo, antes como aficionado y como presidente. He intentado hacer todo lo posible para que este club sea lo más grande posible y los seguidores estén más que satisfechos que nunca".