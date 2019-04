Casemiro: "Pogba es compatible con cualquier jugador del mundo"

El centrocampista brasileño del Real Madrid, Carlos Henrique Casemiro, cree que Paul Pogba (Manchester United), cuyo nombre suena para reforzar al equipo madridista, sería "compatible con cualquier jugador del mundo", pero al mismo tiempo ha pedido "respeto" a la plantilla que levantó cuatro 'Champions' en cinco años.

"Un jugador de su nivel es compatible con cualquier jugador del mundo. No puedo hablar de un jugador que no está en la plantilla, si viene será bienvenido, pero no está en el Madrid. Seguro que él está pensando en el partido de 'Champions', hay que respetar al Manchester también. No podemos hablar de fichajes y jugadores que no están", elogió al francés Casemiro en un acto de la empresa de agua 'Nordic Life'.

El '14' del Real Madrid recalcó que en el Bernabéu deben jugar "los mejores", aunque los fichajes son tarea del "presidente y sus directores". "La gente siempre habla de mil jugadores, pero no puedo hablar de un jugador que no está en nuestra plantilla. Hazard y Pogba son dos grandes jugadores y siempre serán bienvenidos", añadió sobre dos de los nombres que más suenan para la próxima temporada.

El internacional insistió en "preguntar al presidente" sobre la posibilidad de fichar a Neymar. "Es un gran jugador, pero tiene que contestar Neymar y el 'presi'. Dijo hace poco que estaba feliz en París, pero uno de su calidad es indiscutible en cualquier equipo. Tengo un placer inmenso de jugar con él en la selección", manifestó.

De todos modos, el brasileño sigue confiando en la plantilla que ganó tres Liga de Campeones consecutivas. "Ya dije que los que fallaron este año han ganado cuatro 'Champions' en cinco años. Los fichajes serán bienvenidos, pero los jugadores que tenemos somos muy buenos. Aquí estamos todos y pensamos en todos", expresó con contundencia.

Y al primero que quiso elogiar es a Karim Benzema, "un '9' con alma de '10". "Está siendo su mejor temporada desde que estoy aquí. Es una grandísima persona, un gran compañero, un jugador leal. Hay que darle la enhorabuena, es un honor jugar a su lado", afirmó respecto al francés, al igual que tuvo palabras para Gareth Bale y los pitos que recibe.

"Bale es un jugador con experiencia y sabe tratar con los pitos. Le afecta al jugador y a nosotros, cuando pitan a uno pitan a todos, nos sentimos muy incómodos. Tenemos que trabajar para hacerlo mejor, no podemos olvidar que Bale nos ha dado títulos, hizo muchos goles", defendió.

El mediocentro no quiso valorar el rendimiento de su compatriota Marcelo porque cuando se pierde pierden "todos". "Marcelo es un gran jugador y hace cinco meses ganó el premio a mejor lateral izquierdo del mundo y lo sigue siendo. Tengo un cariño inmenso por él. No podemos hablar de su temporada, sino de la del Real Madrid, hemos fallado todos", remarcó.

"Vinicius ha demostrado que es un jugador para el Real Madrid y un jugador así puede jugar en cualquier selección y club del mundo. Ya ha demostrado es un grandísimo jugador. Neres está muy bien en el Ajax, Douglas, William, Neymar... Pero si Vinicius llega a la Copa América va a estar preparado, ya lo demostró a todo el mundo", opinó sobre la joven promesa blanca.

Ante una temporada sin la posibilidad de lograr títulos en marzo, el brasileño aseguró que están "cogiendo aire para volver". "Tenemos partidos todavía, son importantísimos y tenemos que hacer lo mejor. Este club te exige hacerlo mejor siempre. El Real Madrid está obligado a hacer lo mejor siempre", agregó.

"Siempre vamos a tener críticas, cuando no se gana es normal, pero yo siempre pido respeto, porque en los últimos cinco años hemos ganado cuatro 'Champions', ligas y todos los títulos posibles. Pido respeto, volveremos", advirtió ante las críticas que ha recibido el equipo por su bajo rendimiento.

Para Casemiro, que el Barcelona gane la Liga de Campeones no hará que la temporada de los blancos sea peor. "Tenemos que pensar en los siguientes partidos, sabemos que la Liga es muy difícil, pero tenemos siete partidos para hacerlo bien y tener el orgullo por esta camiseta. Si la gana el Barcelona, enhorabuena, han sido los mejores, pero solo pensamos en nosotros", reconoció.

"Es normal tener esa presión por jugar en el club más grande del mundo y yo en la selección más grande del mundo también, pero al final te acostumbras. Esa presión te hace vencer siempre por eso este club es el más grande del mundo", señaló Casemiro, para el que es un sueño "entrenar todos los días" con su actual equipo, donde ha aprendido "a querer ganar siempre, hasta en los entrenamientos".

Por último, no se pronunció sobre la sanción a Diego Costa de ocho partidos por insultar y agarrar al árbitro, pero si calificó a los colegiados españoles de un "gran nivel". "Somos humanos y todos nos equivocamos, pero puede que tengamos los mejores árbitros de Europa. No podemos hablar de si ayudan a uno u otro porque se pueden equivocar. La polémica en el fútbol es lo más bonito", concluyó.