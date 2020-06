Carlos Martínez, en El Partidazo de COPE: "La silla de Robinson es muy grande y lo mejor era no sustituirle"

Hablamos en El Partidazo de COPE con Carlos Martínez, narrador en Movistar que estará mañana en el Sevilla – Betis, primer partido en 29 años en el que no estará con Michael Robinson, recientemente fallecido debido a un cáncer. Sobre cómo cree que será el día, reconoce que prefierere no pensarlo: “Estoy intentando no pensar mucho en el día porque va a ser raro para todos, arrancar LaLiga y no tener a Michael al lado… pero será contribuir a la normalidad. Se nos ha llevado el cáncer a Michael y habrá que intentar que sea un día normal”.

ROBINSON ES INSUSTITUIBLE

Carlos Martínez reconoce que será un partido muy especial después de estar tantos años junto a Robinson, que no tendrá sustituto: “Siempre hemos sido pareja, durante 29 años. Habremos hecho 1.500 o 2.000 partidos. Michael seguía siendo inglés y era puntual, yo como español, no. Ayudaba a abrir la estación. Era lo mejor para la casa, para nosotros y para el que viniera. La silla de Michael es muy grande y es mejor que pase el tiempo. Ha sido un fenómeno de la comunicación sin tener el castellano como lengua madre; lo que ha hecho es difícilmente repetible”.

Michael Robinson, junto a Carlos Martínez, en el antiguo Carlos Tartiere.@RealOviedo

Por último, Carlos quiso elogiar la actitud tan positiva que tuvo Michael Robinson desde que le detectaron el cáncer: “Desde el primer día nos dijo que era incurable pero se empeñaba en hacer que la enfermedad no estaba ahí. Nunca aparecía como si fuera un valiente que luchaba contra el cáncer, era normal en el día a día”.

MALDINI, COMPAÑERO DE CARLOS Y ROBINSON

Maldini, compañero de Carlos Martínez y Robinson en las retransmisiones, aseguró que el Michael siempre estará presente: “Conozco a Carlos, al principio lo pasará mal mañana​. Robinson va a estar siempre en el ambiente”.