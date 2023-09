Carlo Ancelotti: "No vamos a cambiar el sistema sin Vinícius"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se mostró contento por su plantilla, a la que consideró “muy competitiva” y capaz de “competir con cualquiera en todas las competiciones”, descartando de nuevo cualquier incorporación en el último día de mercado de fichajes.

“Estoy muy contento. Lo que teníamos que hacer lo hemos hecho mucho antes. Antes de empezar la temporada estaba todo arreglado, la plantilla es muy competitiva, con calidad, energía y experiencia. Hemos tenido problemas importantes, como tendremos durante la temporada. El hecho de que la plantilla sea buena hace que podamos reemplazar a estos jugadores -lesionados- sin problema”, comentó en rueda de prensa previa al partido contra el Getafe del sábado a las 16:15h.

“Nosotros podemos competir con cualquiera. Tenemos los recursos para competir en todas las competiciones”, añadió. Además, ensalzó el papel de los canteranos para completar las convocatorias.

“Gonzalo García lo está haciendo muy bien. Él y Nico Paz estarán en la convocatoria contra el Getafe. El trabajo que están haciendo detrás de nosotros lo están haciendo muy bien. Todos los que vienen a entrenar con nosotros lo hacen muy bien. La cantera del Real Madrid está produciendo muchos talentos”, dijo.

Una lista en la que no estará el español Dani Ceballos ni el francés Ferland Mendy, por lesión, y volverán “contra la Real Sociedad” tras el parón. Ancelotti explicó el orden de lanzadores de penaltis en su equipo, sin nombrar a Rodrygo Goes, quien falló desde los once metros contra el Celta de Vigo.

“Depende de los partidos. Joselu los tira muy bien porque tiene la experiencia. Modric lo hace muy bien, Vinícius… Ese sería el orden”, desveló.

Por otro lado, evitó hablar del francés Kylian Mbappé. “No veo qué sentido tiene bajarme el sueldo por Mbappé, Yo de Mbappé no hablo porque es un jugador del París Saint-Germain y respetamos a todos los clubes”, dijo.

Ancelotti también analizó el sorteo de la fase de grupos de la Champions League celebrado el jueves, donde quedó encuadrado con el Nápoles, Unión Berlín y Sporting de Braga.

“El Nápoles lo hizo bien el año pasado y prácticamente ha mantenido la plantilla. Con entrenador nuevo. El Union Berlin es un equipo, un equipo -insistió-; no tiene individualidad que destaque, pero como equipo trabaja muy bien y sobre todo en defensa. Y el Sporting de Braga hay que respetarlo porque como todos los equipos portugueses intentan jugar al fútbol. Hay que respetar a todos los equipos”, señaló.