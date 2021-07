Leo Messi terminó su contrato con el FC Barcelona y, por primera vez no tiene contrato como jugador profesional. A pesar de que el vínculo legal entre el argentino, Leo Messi y el FC. Barcelona expiró, la camiseta para la próxima temporada con el dorsal del astro sigue a la venta en la tienda oficial del club.

El FC Barcelona está en su completo derecho de poner a la venta la camiseta durante tres meses aunque el jugador sea libre, como es el caso.

Messi, ya no es jugador del Barcelona A las 00:00h de este miércoles ha terminado su contrato con el conjunto azulgrana y por primera vez como profesional es agente libre, tras 20 años y medio en el Barça. 01 jul 2021 - 00:05

?? La camiseta de Leo Messi continúa vendiéndose en las tiendas del @FCBarcelona



?? Pueden continuar vendiendo su camiseta durante tres meses aunque sea agente libre



??? @victor_nahepic.twitter.com/owLmp2EiAu — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 1, 2021





La renovación no será inmediata

Es cuestión del tiempo que el acuerdo entre ambas partes se produzca. Las negociaciones con el argentino no están siendo fáciles, como confirmó Josep maría Minguella en El Partidazo de Cope. "No digo que no se vaya a hacer, pero es muy dificíl, porque el FC Barcelona tiene la situación economica que tiene".