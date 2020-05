Bruno entrena con normalidad después de casi tres años de calvario

El Villarreal ha confirmado que su capitán, Bruno Soriano, ha trabajado con normalidad en las dos primeras sesiones de trabajo de su equipo tras el regreso a los entrenamientos, lo que ha supuesto poner fin a casi tres años de ausencia y de intentos por poder retornar tras un calvario de problemas físicos.

#VillarrealTV �� | Bruno Soriano entrena con normalidad en la vuelta al trabajo del Submarino ��. #EndavantMésQueMai#VolverEsGanarpic.twitter.com/OSkMGKfW6O — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 9, 2020

El futbolista ya había entrenado con su equipo antes de que se produjera el parón por la pandemia, pero lo hacía de manera gradual y alternando presencias con el grupo y trabajo individual.

El club no había dado a conocer esta situación, a la espera de ver si esta evolución podía ser la definitiva y se podía dar el ansiado regreso, ya que esta no es la primera vez que trataba de regresar a la actividad completa, si bien en las anteriores no tuvo éxito.

Esta vez parece que el futbolista ha dicho adiós a sus molestias, ya que, tras ser operado este verano del tendón rotuliano, el dolor que le impedía jugar ha remitido. El calvario de Bruno comenzó en el verano de 2017, cuando fue operado del osteofito en tuberosidad anterior tibial, y que se suponía le debía dejar fuera del equipo por solo tres meses.

Tras dos años de problemas y molestias de todo tipo, que le llevaron a visitar distintos médicos y afrontar varios planes de recuperación, el jugador de Artana decidió operarse del tendón rotuliano por el doctor Sakari Orava, lo que derivó en un cambio radical de su situación.

Tras esa operación el futbolista ya empezó a mejorar se empezó a vislumbrar que esta acabar en su regreso definitivo a la actividad, como finalmente se ha dado esta semana. Bruno espera poder estar con su equipo en esta recta final de Liga, en la que el reto será verle jugar y ver que sucede al final de esta campaña, en la que acaba su contrato con el equipo en el que ha desarrollado toda su carrera.