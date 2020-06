Borja Iglesias, en Tiempo de Juego: "Si un compañero se va del campo por insultos, yo me voy con él"

El 'Panda', Borja Iglesias, fue noticia esta semana por aparecer en un entrenamiento con las uñas pintadas de negro, en señal de protesta contra el racismo, a raiz de los últimos acontecimientos racistas ocurridos en Estados Unidos: "Lo hice por concienciación personal. Sé que pintándome las uñas no cambia el mundo, pero si cambio conductas de gente a mi alrededor...", dijo el futbolista del Real Betis este domingo en Tiempo de Juego, con Paco González.

Borja deja entrever que no sabe por qué sigue habiendo racismo en nuestros días: "Pensamos que solo ha pasado en Estados Unidos, pero a mayor o menor escala, pasa todos los días. Hay que tratar a todo el mundo por igual. En el campo, se nos dicen otras cosas pero lo quitas importancia. Es como insultar por el pelo o ser calvo, me parece una tontería".

Borja Iglesias se pinta las uñas de negro contra el racismo El jugador del Real Betis sorprendió al aparecer con las uñas pintadas de negro. Le respondió a un 'tuitero' que lo hace para "luchar contra el racismo". 04 jun 2020 - 10:50

Tiene claro que, si durante un partido, un compañero de equipo decide irse por sufrir insultos racistas, "yo me voy con él del campo. Todos tenemos que sumar. Y si veo un partido o un concierto, y el de al lado insulta, yo se lo diría. Parece mentira que a estas alturas estemos con estas cosas".

Borja Iglesias y sus aventuras con la 'manicura'

El jugador contó que hace poco, subió una foto a redes sociales "en la que tenía las uñas con puntitos y nadie se dio cuenta. A veces me las he pintado, te pregunta algún compañero y se queda ahí. Admito que mi novia Teresa me echa una mano, cuando uso la izquierda es un desastre. Nunca me has había pintado completas, y da mucha rabia porque con nada salta la pintura", bromeó.

Derbi sevillano para reiniciar LaLiga Santander

LaLiga Santander se reanuda tras el coronavirus con un derbi entre Sevilla y Betis: "Reiniciar la liga con ese partido, hace que lo tomemos como un partidazo importantísmo, más si cabe después de toda la situación".

No teme que la ausencia de público les descentre: ·Joaquín parece que está de cachondeo pero cuando está serio, sabe transmitir el veneno, pero es verdad que jugar sin público se va a hacer muy raro. Cuando juguemos en nuestra casa va a ser muy raro".

Físicamente, se encuentra bien, aunque "agradecería un pelín más de tiempo; ha sido como una preparación exprés".