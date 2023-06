Borja Iglesias y Aitor Ruibal denuncian comentarios homófobos: "A los que estáis todavía en la prehistoria..."

Los jugadores del Real Betis Balompié, Borja Iglesias y Aitor Ruibal, han denunciado en redes sociales diferentes comentarios homófobos por la indumentaria que llevaron en la boda de un miembro del staff del equipo verdiblanco.

Como se aprecian en las fotos compartidas en redes sociales, ambos jugadores llevaron sendos bolsos que fue usado por algunos seguidores para cargar contra ellos.

El delantero verdiblanco Borja Iglesias no es la primera vez que desgraciadamente es objeto de este tipo de comentarios y contesta durante a aquellos que todavía viven "en la prehistoria" y reconoce que le "dan fuerza para seguir peleando".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Cada vez que suceden este tipo de situaciones en referencia a las fobias que todavía existen, me dan fuerza para seguir peleando para que cada uno haga y disfrute consigo y con los demás como le dé la real gana. Muchísimas gracias por todos los mensajes de cariño que siempre me dais. Y a los que estáis todavía en la prehistoria os mando mucho ánimo, tiene que ser muy difícil no evolucionar y seguir condicionándose a uno mismo en lugar de disfrutar de lo preciosa que es la vida", escribió en redes.

Aitor Ruibal también mostró su malestar ante estos comentarios de "una minoría ruidosa de ridiculizar a mi compañero Borja Iglesias y a mí".

Ruibal pide "de una vez por todas" que se normalicen para "convivir entre todos rechazando y alejándonos de cualquier tipo de fobia".

Una denuncia de Ruibal que termina con un duro ataque hacia esas personas que siguen criticando la vestimenta de la gente: "Aquellos que a estas alturas continúan mostrando comportamientos de este tipo, necesitan ayuda de manera urgente. El problema lo tienen ellos por su intolerancia y sus complejos".