Borja Fernández, libre de cargos en el 'Caso Oikos': "Mi abuela ya me ha dicho que se puede morir tranquila"

Borja Fernández queda libre de cargos en el 'Caso Oikos', abierto a mediados de 2019 por amaño de partidos. El ex jugador del Real Valladolid ha quedado libre de toda culpa.

����‍♂️El Juez archiva la causa contra @BorjaFF en la operación ‘Oikos’. Siempre creí en su inocencia. Me alegro mucho �� — Isaac Fouto (@isaacfouto) September 30, 2020

"Sabíamos que no había nada, confiábamos en que el Juez hiciera bien su trabajo, que atendiera a las razones que había", decía Borja en declaraciones a Radio Marca.

"Esta semana ha sido la peor de todas, porque veía que no llegaba", decía un emocionado Borja, que esperaba la decisión del Juez, después de ser uno de los implicados, según la investigación policial. Borja Fernández no cree que "haya habido mala fe por parte de la Policía, pero se han encebollado, creo que han visto una cosa que les cuadraba para su investigación y no se han parado a pensar". Ahora está en manos de sus abogados saber qué medidas se pueden tomar: "Más que para mí, para mi familia. En el calabozo estaba bien dentro de lo que se puede estar, pero han sido momentos muy duros para mi familia. He hablado con mi familia hace diez minutos y ya me ha dicho que se puede morir tranquila".

Mantiene en que lo que ha sufrido ha sido desmedido e injusto: "El que haga algo, que pague. En mi caso, ha sido un atropello. Y no me he escondido, había informes policiales con información muy sesgada. Todos tenemos nuestros intereses, pero el Juez está para impartir paz, y la Policía está para cuidarnos. Y llevo un año y cuatro meses imputado en algo en que no estoy".

Una red que investigaba amaños en el fútbol

El 'caso Oikos' se saldó con varios detenidos, tras una investigación que apuntaba al amaño de partidos de fútbol por intereses de apuestas. Entre los detenidos estaban futbolistas como Raúl Bravo, Carlos Aranda o Borja Fernández. En el caso de Bravo o Aranda, la investigación les señalaba como sujetos relacionados con una trama de blanqueo de dinero e incluso narcotráfico.

"Seguro que hay amaños", dijo convencido Borja Fernández en la entrevista: "Nadie se libra de los intereses, no todo el mundo tiene la misma moral. Sin saber si los hay, seguramente algo habrá, no me extrañaría que hubiera algún caso".

La investigación estaba puesta en partidos como el Huesca - Nàstic de la temporada 2017-18 o el Reus - Real Valladolid de la temporada 2016-17, entre otros.