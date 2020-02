Bordalás: "Sigo trabajando para tener la oportunidad de trabajar en un equipo con objetivos más ambiciosos"

Para José Bordalás, la noche de este domingo es una noche plácida. Con el buen sabor de boca que le dejó el triunfo del Getafe en San Mamés, el técnico del equipo azulón atendió la llamada de Tiempo de Juego durante el #TertulionTJCope, con Juanma Castaño.

El Getafe es tercero en la clasificación, pero no se ve clasificándose en puestos Champions al finalizar la temporada: "Sinceramente, no. Queda mucho campeonato, hay mucha diferencia con Madrid y Barça, y tenemos cerca equipos con un potencial increíble. Disfrutar del momento. Somos un equipo que lo da todo y tiene muchísimo mérito. Estamos contentos y creo que estamos haciendo felices a mucha gente", explicó.

Cree que "tiene mucho mérito" lo que ha hecho el Getafe, y 'culpa' de todo a la plantilla: "Los protagonistas son los jugadores, y tengo un grupo humano sensacional que funciona como un equipo y honramos este deporte".

Preguntado por si aprecia alguna similitud con Diego Simeone, Bordalás habó del 'Cholo' como "un magnífico entrenador, ha hecho algo increíble en el Atlético. En algunos aspectos, nos podemos parecer, pero el fútbol que interpretamos es distinto en muchas cosas. Seguro que el Cholo está muchísimos años en el Atleti".

Lo que tiene claro José Bordalás es que "pronto" le llegará una oportunidad para entrenar algún equipo de los llamados 'grandes': "Mi agente tuvo alguna conversación con algún equipo, era alguna de las opciones. Pero me trasladó que entre esas opciones, yo estaba en segundo o tercer lugar. Respeto las decisiones de los clubes. El destino me llevó a hacerme con un Getafe en Segunda División y a día de hoy estoy muy contento con el trabajo realizado".

De hecho, según explicó, su trabajo va en esa línea: "Trabajo para ello, y estoy convencido de que me llegará, espero que más pronto que tarde. Quines me conocen, cambian de opinión. Mis equipos siempre lo han dado absultamente todo. Sigo trabajando para que me llegue la oportunidad de trabajar en un equipo con objetivos más ambiciosos".