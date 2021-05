Bordalás se despide del Getafe: "He vivido momentos muy especiales, imborrables"

José Bordalás, entrenador del Getafe, ofreció una rueda de prensa de despedida tras cinco temporadas en el club azulón y declaró que dejará "recuerdos imborrables" en un equipo en el que hizo historia.



Bordalás asumió el cargo en septiembre de 2016 cuando el Getafe estaba en puestos de descenso a Segunda B. Esa misma temporada ascendió a Primera y, después, acumuló un quinto puesto, dos octavos y una salvación. A las puertas de hacerse oficial su fichaje por el Valencia, analizó su paso por el Getafe.



"Es un día muy especial para mí. Hace cinco años me embarqué en un proyecto ilusionante para crecer. Dejo una cantidad de profesionales increíble. Doy las gracias al presidente, a la Junta, a todos los empleados del club sin dejar a ninguno. Todos hacen un trabajo que sin ellos no es fácil conseguir lo que he conseguido", explicó.



"Dejo recuerdos imborrables. Creo que soy mejor persona, más madura. Doy las gracias a todos. He vivido momentos muy especiales que serán imborrables. Todos hemos formado parte de la historia del Getafe. Siempre he tenido el apoyo del presidente en los buenos y en los malos momentos. Esta será mi casa y no tengáis dudas de que volveré y me veréis por aquí", agregó.





Bordalás no quiso hablar en exceso de su futuro, pero sí reconoció que todavía no tiene "nada cerrado definitivamente" pese a que en muchos medios de comunicación ha salido el nombre del Valencia. "Puede haber posibilidades y espero que en breve se pueda concretar y cerrar. Todo el mundo sabe de qué equipo estamos hablando. Ahora, es una rueda de prensa de despedida. No es momento de hablar de futuro. Centrarnos en el momento del ahora. Ya hablaremos del Valencia, del futuro. Ahora no hay que restar protagonismo a lo que nos interesa", apuntó.



Asimismo, dijo que se despidió de sus jugadores tras el último partido que disputaron en Granada, porque después ya no iban a entrenar y muchos se iban de vacaciones. Cuestionado por cuáles fueron sus mejores y sus peores momentos en las cinco temporadas que dirigió al Getafe, indicó que hubo muchos inolvidables como el ascenso a Primera, estar en la parte alta de la clasificación rozando las posiciones de Liga de Campeones o la eliminatoria de la Europa League que ganó al Ajax.



"He disfrutado del equipo. De todos, de competir, de jugar y de plantar cara a equipos de los más importantes del mundo. Y esta temporada hemos conseguido un objetivo que se valorará. En líneas generales feliz, contento y muy agradecido. Me han dado la posibilidad de ser mejor entrenador", señaló.



Para Bordalás, la espina que se le quedó clavada fue no conseguir clasificarse para la Liga de Campeones el curso en el que acabó en la quinta posición. "Nos quedamos muy cerca y solo el infortunio y decisiones puntuales nos privó de eso. Como profesional, tanto para el club como para los jugadores, habría sido muy bueno. Lo tuvimos tan cerca que lo sentí. Pero esto es fútbol y te da segundas oportunidades. Seguro que el Getafe volverá a pelear, no tengo ninguna duda. Desearle toda la suerte del mundo al técnico que venga. Que la afición le apoye, necesitará el apoyo de todos y seguro que lo va a seguir teniendo", apuntó.



Cuestionado por si se llevará al próximo equipo que dirija a alguno de los miembros que han formado parte de su cuerpo técnico, recordó que muchos ya eran trabajadores del Getafe y nombró a dos que podrían irse con él en su nueva aventura. "Hay profesionales que ya estaban aquí y que son personas con gran capacidad. Creo que deben quedarse en el club. Si es verdad que Javi lleva toda la vida conmigo y hemos estado juntos en todos los equipos. Seguramente vendrá conmigo. Patric, se analizará", indicó.



Bordalás decidió junto a su presidente Ángel Torres, al finalizar la temporada a la hora de hacer un balance que era el momento de dejar el club. "Tomamos una decisión por el bien del Getafe. El Getafe no es de José Bordalás. Es de Ángel Torres y la imagen será la misma. El Getafe ha hecho un trabajo impecable, de señorío, de saber hacer y de compromiso. Es un equipo con mucho compromiso y por eso será reconocido. No es el de Bordalás. Bordalás ha tenido una etapa y una trayectoria muy buena. El responsable de todo esto es el presidente", concluyó.

Ángel Torres desea suerte al alicantino

Por su parte, Torres subrayó que la marcha de Bordalás a "un club más grande que el Getafe" le "llena de orgullo y satisfacción". "Y si se va a un club amigo como es el Valencia, yo no iba a estropearlo con cláusulas. No ha habido ningún problema. Este año vamos a hacer el 75 aniversario, pues mira, igual hacemos un partido con Pepe en el Valencia", apuntó entre risas, añadiendo que no ha habido "ningún problema" para sellar la salida del técnico.

"Después de reunirnos coincidimos en que los ciclos se cumplen y que otro año de sufrimiento podía ser no bueno ni para el club ni para él. Solo le he dicho que tenga suerte y que estoy muy agradecido de los cinco años que ha estado aquí", resaltó, agregando que no tiene "prisa" por fichar a un nuevo entrenador y que hasta la próxima semana no habrá noticias en este sentido.

Su sustituto se conocerá la próxima semana

Ángel Torres afirmó que espera tener el nombre del nuevo entrenador del conjunto azulón el lunes de la próxima semana. "Asumo toda la responsabilidad. Que Bordalás triunfe y donde quiera que esté, me ayude. Mañana miraré y no corre tanta prisa. Tenemos una idea bien clara. Decidiré y acertaré o me equivocaré en el modelo de entrenador. De momento la responsabilidad la asumo yo y no hay ninguna prisa. Lo suyo es que el lunes y el martes nos volvamos a ver con un nuevo entrenador. Hay muchos, pero no todos pueden venir al Getafe, pero espero que el lunes o el martes se diga el nombre", dijo.

Además, Ángel Torres aseguró que apalabró con el portero David Soria su renovación y que el delantero Ángel Rodríguez, que finaliza contrato el 30 de junio, se quedará "si quiere". Con la marcha de José Bordalás, el máximo mandatario azulón, aparte de la contratación de otro entrenador, tiene que abordar las renovaciones de jugadores que acaban contrato y decidir quiénes siguen y quiénes no. Respecto al defensa Xabier Etxeita y el centrocampista Francisco Portillo, que también finalizan su relación con el Getafe, señaló que "en estos días" se verá su futuro.