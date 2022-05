El Bernabéu reconoce toda una carrera a Joaquín con una sonora ovación

El español Joaquín, capitán del Betis, se mostró “orgulloso” por la ovación que recibió por parte del público que se dio cita este viernes en el Santiago Bernabéu y aseguró que, como el cariño que recibe en otros estadios, será “el gran premio” que se va a llevar de su carrera deportiva.

“Es un campo que siempre me ha recibido con mucho cariño. No solo el Bernabéu, pero aquí siempre es especial. Es un poco un reconocimiento a mi carrera deportiva y es un orgullo y privilegio poder ir a los campos y salir ovacionado. Es el gran premio que me voy a llevar”, dijo en Movistar+.

"Seiscientos partidos ¡quién me lo iba a decir a mí! A por ello voy, a coger a Zubizarreta". Joaquín. #LaCasadelFútbolpic.twitter.com/peNjJBPREc — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 20, 2022

Un Joaquín que ponderó la temporada de su equipo en la que, tras el empate a cero frente al Real Madrid, certificó la quinta plaza en LaLiga Santander y en la que se hizo con el título de Copa del Rey. “Una temporada para felicitar a todos los béticos. Feliz porque conseguir un título y volver a entrar en Europa es importante para nosotros. Además, terminar en un estadio como el Bernabéu siempre es bonito”, comentó. “Sabíamos que el Real Madrid a dos por ahora te puede hace mucho daño. Veníamos a por este punto”, amplió.

¡Qué grande es el fútbol! ¡Qué grandes son Joaquín y Marcelo! #LaCasadelFútbolpic.twitter.com/tbc0yLQzbC — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 20, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Con su participación en el Santiago Bernabéu, Joaquín suma 600 encuentros en Primera División y está a 22 de alcanzar a Andoni Zubizarreta, que tiene el récord. “Quién me lo iba a decir. Para mí los números son secundarios, pero conseguir una cifra como esta es importante. Voy a intentar coger a Zubizarreta, aunque competir con 41 años significa mucho sacrificio. Para mí, es un orgullo seguir compitiendo y disfrutar del fútbol”, concluyó.