Benzema: "Cuando llegué era muy joven y no sabía lo que significaba el Real Madrid, el mejor club del mundo"

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, ha hablado en Real Madrid TV y analizó el partido del pasado miércoles, donde él fue el gran protagonista con los tres goles ante el PSG que dieron la victoria y la clasificación del Real Madrid a los cuartos de final de la Champions League.

"No he visto otra vez todo el partido, pero sí las ocasiones y los goles. Me parece una noche inolvidable por la clasificación, el ambiente, los goles y la remontada", señala el francés.

Preguntado por si esa noche fue su mejor partido, Benzema no lo tiene claro porque también recuerda la final contra el Liverpool: "No lo sé porque recuerdo también la final de la Champions contra el Liverpool. Si lo es, es por los goles, porque son 3 en un partido muy importante. Es una remontada, perdíamos 0-2 en la eliminatoria. Fue un partido muy grande, pero también de todos los jugadores", a pesar de ello, lo . Puede ser mi mejor temporada porque cada año quiero hacer más que en la anterior y estoy en un buen camino ahora”

El Real Madrid necesitaba remontar el 1-0 de la ida en El Parque de los Príncipes y Benzema, en esta entrevista a Real Madrid TV habla sobre cómo fue la semana anterior al partido de este miércoles: "Después del partido de ida estaba concentrado y preparado para la vuelta. Empecé el partido con muchas ganas. La semana de entrenamientos fue muy buena y ese día todo el grupo estaba listo para hacer un buen partido".

Benzema, con su hat-trick en la remontada frente al PSG, superó el registro goleador de Alfredo Di Stéfano y se situó como tercer máximo goleador de la historia del Real Madrid.

Máximos goleadores del Madrid:

450 Cristiano

323 Raúl

309 BENZEMA

308 Di Stéfano



Máximos goleadores del Madrid en Copa de Europa:

105 Cristiano

67 BENZEMA

66 Raúl — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 9, 2022

Sobre este hecho, Benzema asegura que "es un sueño porque es una leyenda del Madrid" y añade "recuerdo mi primer día aquí que estaba él con el presidente y me dio un abrazo. Es una leyenda. Estar en su sitio me pone muy orgulloso, muy feliz y me da más fuerza para ir más arriba. Me dio el consejo de disfrutar de este gran club".

El francés se sitúa a catorce goles de Raúl, pero Benzema resta importancia a las cifras goleadoras y se centra en la posibilidad de ganar títulos: "Lo que quiero es ganar trofeos porque sé que si gano trofeos voy a meter muchos goles. Luego, cuando esté más cerca de eso, podemos hablar. Ahora, hay que continuar trabajando y cuando tenga la ocasión de meter goles, meterlos".

Por otro lado, el delantero francés analiza su evolución en el Real Madrid desde que llegó en ese verano de 2009: "Cuando llegué era muy joven y no sabía lo que significaba el Madrid, el mejor club del mundo. Venía de Lyon y era un joven muy contento. Pero siempre en mi cabeza estaba la idea de querer triunfar un día aquí. Poco a poco, y ahora que entiendo perfectamente qué es el Madrid, voy en la buena dirección. Me siento en casa. Me gusta mucho Madrid, la gente y el país. La gente está bien conmigo y disfruto cada día aquí, en los entrenamientos y en los partidos".

Sobre su técnico, Carlo Ancelotti, lo tiene muy claro. "Muy feliz y muy orgulloso (por él). Me da más confianza, más motivación para ayudar a mis compañeros y al equipo. Me da un poquito más de todo para hacer muchas cosas en el campo, para la gente que viene también a ver el partido y apoyarnos. Me pone muy feliz", afirmó.

Además, Benzema insistió en que "dentro de un equipo siempre hay jugadores que pueden marcar la diferencia, pero solo no lo puedes hacer". "Necesitamos la ayuda de los jugadores que dan buenos pases y hacen buenos movimientos. Yo siempre hablo de mi equipo porque sé que si mi equipo está a tope yo también voy a estarlo".

Por último, sobre el Real Mallorca, rival este lunes en Liga, Benzema aseguró que quieren "puntos" aunque sean líderes con margen. "Tenemos ventaja, pero tenemos que seguir así. Tenemos mucha confianza después del partido del PSG, pero ahora es la Liga, es otra cosa y otro rival y hay que ir a por ello", sentenció.