El Benfica hace oficial una oferta del Atlético de Madrid por Joao Felix de 126 millones de euros

El Benfica ha hecho oficial en la noche de este miércoles a través de la Autoridad del Mercado de Valores de Portugal que ha recibido una oferta del Atlético de Madrid por 126 millones de euros por su delantero Joao Felix.

El valor es de seis millones por encima de la claúsula de rescisión del jugador, en los que se incluyen los costes financieros que supone el pago aplazado.

Aunque dice el Benfica que tiene que estudiar dicha oferta, pero se trata del paso previo para que el delantero de 19 años se convierta en nuevo jugador del Atlético de Madrid.

El club portugués no ha efectuado comunicación alguna. La información se ha hecho pública en la web de la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de Portugal, procedimiento completamente normal en clubes que, como es el caso, cotizan en Bolsa. Se entiende por tal como una información interna, no el comunicado de una negociación o acuerdo entre clubes.

Sorprende en Portugal la cantidad que se paga por un jugador de tan solo 19 años, que pese al gran margen de mejora, su corta edad hace que lo que pase en el futuro con el futbolista sea toda una incógnita.