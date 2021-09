El Balón de Oro de 2021 será entregado el 29 de noviembre próximo, después de que el año pasado el prestigioso galardón entregado al mejor futbolista del año se suspendiera a causa de la pandemia y de la suspensión de algunas competiciones, informó este miércoles France Football.



El 8 de octubre se anunciarán los 30 futbolistas que optarán al premio, elegidos según el voto de 180 periodistas de todo el mundo.



La ceremonia de entrega del Balón de Oro tendrá lugar en una gala en el Teatro Châtelet de París, el mismo lugar en el que en 2019 lo recibió por sexta vez el argentino Lionel Messi.

