Bale: "Siempre quieres volver y jugar en tu liga y una parte de ti siempre echará de menos tu hogar"

Gareth Bale atendió a Daily Mail y habló sobre la situación que vive actualmente en el Real Madrid y también analizó su suplencia en la pasada final de la Champions que acabó con su gol de chilena:

SUPLENTE EN KIEV

"Estaba enfadado, muy enfadado, para ser sincero, Obviamente, sentí que merecía comenzar el juego. He estado anotando goles. Así que sí, supongo que fue difícil dejar de lado la ira".

GOL DE CHILENA

"Podrías optar por bajar la pelota y hacer algo entonces. Pero sabes que estás en una situación en la que si te cierran tienes que intentar algo. Realmente no piensas en parecer estúpido. Si no pruebas cosas, las cosas nunca pasan. Si tienes tiempo para pensarlo, no sale. Es cuando tienes que tomar esas decisiones de reacción que normalmente tiendes a obtener los mejores resultados. Sabía exactamente dónde iba la pelota y se puede ver en el video que mi cabeza gira para ver exactamente hacia dónde va la pelota. Tan pronto como lo golpeé supe que era bueno".

COMPARACIÓN CON EL GOL DE CRISTIANO RONALDO

"No me corresponde a mí decirlo".

¿LOPETEGUI MEJOR QUE ZIDANE?

"No estoy seguro de querer responder eso"

VOLVER A LA PREMIER

"Se puede decir que sí y no. Siempre quieres volver y jugar en tu liga local y una parte de ti siempre echará de menos tu hogar. Pero estoy disfrutando de jugar para el club más grande del mundo y ganar trofeos".