Bakambú cuenta que su fichaje por el Barça se frustra de camino a Barcelona y bromea con Transfermarkt

Surrealista historia la que cuenta el ex futbolista del Villarreal Cédric Bakambu, hoy jugador de un equipo de la Superliga china, el Beijing Guoan.

La información cuenta que a Bakambu le han hecho venirse desde China para jugar en el Barça, pero en una de las escalas ha recibido una llamada del club y le han dicho que al final, no le fichaban.

El Barça había acordado todo con el jugador y con el club chino para que se viniera a Barcelona para jugar cedido cinco meses, pero en una de las escalas le ha dicho Eric Abidal, director deportivo del club azulgrana, que la operación se frustraba.

Bakambu ha bromeado al respecto en sus redes sociales, escribiendo al portal Transfermarkt pidiéndoles que pongan en su trayectoria como jugador "casi fichado" por el Barça.

"@Transfermarkt, podríais cambiar mi 'historial de transferencias' con un 'casi del Barça. Por favor, no importa lo que pase, confiamos en el proceso. Gracias a Dios por todo. Te veré en otra ocasión, Griezmann"

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please ����



No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything ����



See you an other time @AntoGriezmann �� https://t.co/eeOzZMU7V2