El autobús del Espanyol vuelve de Ucrania con 40 refugiados

El autocar del Espanyol, habitualmente usado para los desplazamientos del primer equipo, llegó esta madrugada a Barcelona después de cinco días de viaje a la frontera de Ucrania, donde ha podido recoger a unos 40 refugiados que se han visto obligados a abandonar el país tras la invasión rusa, que se inició el 24 de febrero.

Ja hem arribat! ????



?? El nostre granet de sorra per ajudar a totes les persones que tant estan patint.



El nostre agraïment i reconeixement més sincer a l'Associació ‘És per tu’, per tota la tasca humana que duen a terme. Absoluta admiració. ?? pic.twitter.com/ASDkltA0ZW