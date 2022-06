El Atlético de Madrid no puede inscribir aún a Witsel porque sobrepasa en 100 millones el límite salarial

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ya ha advertido de que el club madrileño necesita 40 millones de ingresos para cuadrar el año. Dicha circunstancia ya deja ver que la situación económica no es fácil.

Sin embargo, en las cuentas del Atlético de Madrid hay otro problema diferente y no por ello menos importante: el club está excedido en 100 millones de euros del límite salarial, como explicó este martes Pedro Morata en El Partidazo de COPE. Y ese problema le impide, por el momento, inscribir a su único fichaje en el presente mercado de verano: el centrocampista Witsel.

Cerezo: "Son 40 millones lo que tenemos que vender" El presidente del Atleti reconoció que el club necesita vender para equilibrar el presupuesto y poder fichar. "Está difícil el mercado y la situación económica ya sabéis cómo es". 27 jun 2022 - 21:02

Por eso @Atleti no puede inscribir todavía a @axelwitsel28 .

Está excedido su límite salarial en unos 100 mill.

Por eso INTENTA deshacerse de @AntoGriezmann que le ocupa 33 mill de Coste salarial.

FPF @LaLiga ya le cuenta cómo si lo hubiese comprado por 40 (64% partidos jugados) https://t.co/ehC4SjJ3rs — ?????????? ???????????? ?? (@pedro_morata) June 28, 2022





El Atlético de Madrid es uno de los 14 clubes (de Primera y Segunda División) excedidos de masa salarial y que inclumple, por lo tanto, el fair-play financiero impuesto por LaLiga.

Eso significa que el club está sujeto a la norma 1.4 o 1.3 para nuevos ingresos y que, por ejemplo, en el caso de Griezmann, le representa una obligación con el delantero para francés para la próxima temporada. El Atlético lo tiene cedido obligado por dos temporadas, y si se cumple que en las dos temporadas juegue más de 45 minutos en el 50% de los partidos, el Atlético tiene la obligación de comprárselo al Barça por 40 millones de euros. El problema es que, en su primera temporada de cesión, el jugador ya ha disputado casi el 70% de los partidos con más de 45 minutos. Y la herramienta de LaLiga se lo contabiliza para la próxima temporada como si ya lo hubiese comprado, y eso significa que para el Atlético de Madrid, el año que viene, le representa en su masa salarial la cantidad de 33 millones de euros.

Por eso, el Atlético de Madrid sigue en su intento de que el próximo año Griezmann vuelva al Barcelona, cosa que no parece probable.

Witsel sigue sin inscripción

Axel Witsel elige al Atlético.





Con este panorama, el Atlético de Madrid se encuentra con el mismo panorama que tiene, por ejemplo, otro club en aprietos el económico, como es el Barcelona, con jugadores como Kessié y Christensen, y por eso el Barcelona no puede avanzar con estos dos futbolistas. El club azulgrana no puede inscribirlos como tampoco puede hacerlo con Ronald Araujo, que ha renovado con su ficha al alza, pero se le contabiliza como un nuevo fichaje por dicha normativa financiera.

Witsel tiene el mismo problema: el Atlético no puede inscribirle porque no tiene fair-play. Y a Griezmann no tiene más remedio que inscribirlo porque lo tiene en su plantilla. Y en lo que el club rojiblanco no libere masa salarial no podrá inscribir al centrocampista belga.