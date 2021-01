El Atlético de Madrid no da importancia a la frase de Simeone tras caer en la Copa y ya piensa en renovarle

En el Atlético de Madrid no hay preocupación por la frase pronunciada por Diego Simeone tras la eliminación de Copa del Rey ante el Cornellá. Simeone, en rueda de prensa, dijo que "habrá que buscar soluciones para el año que viene, si es que seguimos", sembrando la duda en torno a su posible continuidad. Lo dijo en la rueda de prensa posterior al Cornellá 1 - Atlético de Madrid 0 del pasado miércoles.

Según información de Juan Antonio Alcalá este jueves en El Partidazo de COPE, fuentes de la cúpula del Atlético de Madrid confirmaron no sólo que no existe preocupación, sino que la idea es sentarse pronto para renovar al actual entrenador.

En el Atlético califican de "moqueta mala" el césped del Cornellá y gusta la idea de la Superliga Europea Informó Juan Antonio Alcalá que, en el Atlético de Madrid no gusta la Copa del Rey y se ve con buenos ojos la idea que impulsa el presidente madridista Florentino Pérez. Redacción Deportes 08 ene 2021 - 01:14

Primer contacto Gil Marín - Simeone

Ha habido un contacto entre el Consejero Delegado del club rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, y el técnico Simeone. El resultado de este diálogo es que no se le da ninguna trascendencia a la frase de Simeone después de caer en la Copa del Rey. La versión del club es que es "sin más, en un momento de frustración y de vergüenza". No hay ningún tipo de preocupación ni de duda de cara al futuro, y no va a tener ninguna consecuencia de cara a los planes de futuro y renovación del Atlético de Madrid.

Tal es el punto de que no existen consecuencias que, según las mismas fuentes, en cuanto avance un poco más la temporada -y podría ser un poco antes del próximo partido de Champions, ante el Chelsea- el Atlético de Madrid y Simeone tienen la palabra de uno y otro de sentarse a negociar y firmar una renovación de contrato.

La intención del Atlético de Madrid es que, si el contrato actual vence en junio de 2022, tal y como está firmado, ofrecer una extensión de dos o tres años de contrato. Las dos partes están felices juntas, y tampoco tiene más trascendencia la extensión del mismo. A finales de 2021, se cumplirán diez años de la relación ‘Atlético de Madrid – Diego Simeone’.

Según la información de Antonio Ruiz, desde el entorno de Simeone, no es probable que la extensión del contrato no sea de tantos años, porque al entrenador argentino le gusta más ir viendo año tras año.