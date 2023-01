El Atlético de Madrid no es el destino preferido si Memphis acaba saliendo del Barça

07.09.2022, xslx, Fussball UEFA Champions League, FC Barcelona, Barca - Viktoria Pilsen emspor, v.l. Memphis Depay FC Barcelona DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and/or QUASI-VIDEO Barcelona *** 07 09 2022, xslx, football UEFA Champions League, FC Barcelona Viktoria Pilsen emspor, v l Memphis Depay FC Barcelona DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI VIDEO Barcelona