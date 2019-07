El Atlético de Madrid se despide de Mario Hermoso hasta la próxima temporada

Según ha contado Antonio Ruiz en Tiempo de Juego, el Atlético de Madrid y el Espanyol no han llegado a un acuerdo para el traspaso del defensa español Mario Hermoso pretendido por el club rojiblanco y sobre el que ambas entidades habían negociado en las últimas fechas.

El jugador a partir de este lunes 8 de julio se incorporará a la disciplina deportiva del Espanyol para realizar la pretemporada a las órdenes de David Gallego. Las negociaciones se aparcan a la espera de que la próxima temporada Mario Hermoso, que finaliza contrato el 30 de junio de 2020, se incorpore gratis al Atlético de Madrid. El principal obstáculo ha sido que el Espanyol no quería cobrar mucho menos de los 40 millones de euros de la cláusula de rescisión y el Atlético no llegaba.

El club perico solo posee la mitad de sus derechos, el otro cincuenta por ciento pertenece al Real Madrid, que perdería la mitad del traspaso. El Espanyol no pedía la totalidad de la cláusula, pero si una cantidad muy cercana a la que el Atlético de Madrid, que no quería alcanzar a esas cifras, no ha accedido a llegar dando por cerradas las negociaciones por Mario Hermoso.