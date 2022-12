Araujo continúa con su recuperación en Barcelona

El Barcelona ha vuelto al trabajo este lunes después de tres semanas de vacaciones debido al Mundial que se está celebrando en Qatar desde el pasado 20 de noviembre.

El primero en llegar a las instalaciones del club blaugrana fue el técnico Xavi Hernández. Como informa nuestro compañero Víctor Navarro, Xavi llegó a la Ciutat Esportiva minutos antes de las 9 de la mañana.

Minutos más tarde, llegó el director deportivo, Mateu Alemany. La idea es preparar el mercado de invierno que comienza el próximo 2 de enero de 2023.

La principal novedad en esta vuelta al trabajo del conjunto blaugrana fue la presencia del uruguayo Ronald Araujo. El central fue intervenido quirúrgicamente el pasado mes de septiembre de un avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho.

Esa lesión no le impidió estar con su selección en el Mundial de Qatar, aunque no ha llegado a disputar minutos. Después de la eliminación de Uruguay el pasado viernes, Araujo no ha dudo en presentarse en las instalaciones del Barcelona para seguir con su recuperación.

Para esta primer sesión también estaba citados: Peña, Tenas, Bellerin, Sergi Roberto, Kessie y Pablo Torre. El resto de eliminados, como el guardameta alemán Ter Stegen, o el central danés Christensen tienen una semana de vacaciones.

El equipo blaugrana volverá a la competición el próximo 31 de diciembre en el derbi ante el Espanyol (14:00h).