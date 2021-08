Aprobada 'LaLiga Impulso' y el acuerdo con el fondo CVC

El proyecto de 'LaLiga Impulso', que incluye el acuerdo con el fondo internacional CVC, fue aprobado este jueves por 38 votos a favor y 4 en contra (Real Madrid, Barcelona y Athletic Club de Bilbao y un cuarto equipo que no ha querido constar), según informó el presidente de LaLiga, Javier Tebas, tras la Asamblea General Extraordinaria.



El fondo CVC no negociará dentro de su 10% con los derechos de aquellos clubes que han votado en contra y no cobrarán nada de los 2.700 millones de euros en que se ha cifrado el acuerdo.



"El acuerdo es fruto de diez meses, entre medias viviendo la Superliga y otros conflictos que lo han puesto en peligro", dijo Tebas, que criticó "el otro modelo de Liga que defienden los clubes que han votado en contra".