Apelación concede la cautelar a Álvaro Cervera, que podrá dirigir al Cádiz ante la Real Sociedad

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol ha tenido en cuenta la presentación presentada por el Cádiz ante Competición por la sanción de cuatro partidos que recayeron sobre el entrenador, Álvaro Cervera, por sus críticas contra el arbitraje el mes pasado.

"Sólo hay tres personas que no lo han visto. No tiene explicación más que no quererlo pitar. Con los medios que hay ahora... Creo que la jugada de hoy es para que alguien se lo piense un poco", dijo el técnico tras el partido de LaLiga Santander frente al Granada, en la posterior rueda de prensa.

Apelación admite la solicitud de la cautelar, a pesar de no haberse interpuesto todavía recurso, sino sólo haberse anunciado.