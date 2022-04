Ansu Fati: "No sé cuándo podré volver a jugar con el Barça"

El delantero del FC Barcelona Ansu Fati destacó la labor de su entrenador, Xavi Hernández, quien ha conseguido que los jugadores tengan "una mentalidad diferente", trabajando "más", algo que se aprecia en los resultados del conjunto catalán.

"El cambio de entrenador nos ha venido muy bien, los jugadores ahora tenemos una mentalidad diferente de trabajar más y se ven los resultados", explicó Ansu Fati en la presentación del nuevo libro de 'Relatos Solidarios del Deporte', que este año ha apadrinado él mismo y cuyos fondos irán destinados a la Fundación Pallapupas.

Sobre su regreso tras la lesión, el delantero no pone fecha a su reaparición en los terrenos de juego. "No sé cuándo podré volver a jugar con el Barça. Estoy trabajando a diario y viendo las sensaciones. Lo hablaré con el míster y los preparadores físicos y, dependiendo de las sensaciones, veremos", añadió sobre su estado físico.

Ansu recordó los "momentos duros" que ha vivido en el último año, aunque siempre ha sentido el respaldo por parte de la entidad. "Fue un momento duro, pero con la cabeza tranquila porque el club estaba conmigo. Estoy muy agradecido, en todo momento me ayudaron", indicó. El joven atacante azulgrana admitió que "no siente la presión" y que al Barça "siempre vienen los mejores", por lo que "hay que estar preparado".

Laporta: "Tenemos al mejor, que es Ansu Fati"

El presidente culé, Joan Laporta, al ser preguntado por fichajes, afirmó que ya tienen "al mejor" refiriéndose a Ansu, al que espera verle jugar pronto de nuevo.

"Me hace reír cuando me dicen que si vamos a traer a un delantero u otro cuando aquí tenemos al mejor que es Ansu Fati. Es admirable como se ha recuperado. A mí me dicen que ya está listo, pero quieren aguantar un par de semanas más para que todo se consolide", dijo sobre el delantero.

Laporta volvió a destacar la ambición del equipo y el buen estado de forma. "Tengo la LaLiga en la cabeza, espero que podemos ganarla. Ojalá pueda ir el 7 de julio a Luz de Gas a celebrarla", apuntó.