Ángel Torres: "Doy las gracias a Míchel, ha tenido mala suerte"

Ángel Torres, presidente del Getafe, declaró que a José Miguel González Martín, 'Míchel', destituido hace dos días por los malos resultados, le da "las gracias" por su trabajo y aseguró que ha tenido "mala suerte" en este inicio de Liga, en el que la situación debería haberle llevado por delante a él y no al entrenador.



Con un punto de 24 posibles tras un empate y siete derrotas, Ángel Torres decidió prescindir de Míchel y optar por el regreso al banquillo de Quique Sánchez Flores seis años y medio después.



"Buscaba no un cambio radical, sino que se notara lo menos posible, uno que conociera la casa. Con Quique he tenido contacto porque ha tenido a los niños en la cantera y he hablado por teléfono. Pensé que para el cambio de Míchel, que me ha costado mucho, Quique podía ser el hombre ideal conociendo la plantilla", dijo Ángel Torres, en conferencia de prensa.



"Espero que no me vuelva a equivocar. El cambio lo decidí rápido. Cuando hay que asumir responsabilidades lo hago yo para bien o para mal. Dos días antes de jugar con la Real Sociedad me reuní con la dirección deportiva y los capitanes. Vi que empezaban a perder confianza y había dudas. En otra ocasión un empate sería un gran éxito, pero para la gente que interiormente no sabe que los problemas son otros, no", confesó.



"A Míchel le doy las gracias porque ha tenido mala suerte. Se lo ha llevado por delante y a quien tenía que llevarse por delante es al presidente que lo trajo, pero como encima de mí no hay nadie...", apuntó el dirigente azulón, que asume toda la responsabilidad en este inicio de curso.



"Yo no vivo de esto y podéis decir lo que queráis. Yo protejo a los profesionales y siempre van a tener mi apoyo. En cuanto ganemos dos partidos seguidos, espero que antes de Navidad, estaremos donde merecemos por presupuesto y categoría. Hay plantilla suficiente para sacarlo adelante", manifestó.

