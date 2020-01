Andrés Iniesta, en El Partidazo de COPE: "El tándem Xavi-Iniesta no suena mal"

Aprovechando el descanso que estos días está haciendo Andrés Iniesta con su familia en Andorra, el jugador del Vissel Kobe japonés atendió este jueves la llamada de El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, donde se enteró de la noticia de que a Iker Casillas le han ofrecido entrar en la carrera por la presidencia de la Federación Española de Fútbol: "Es lo primero que oigo. A Casillas me lo sigo imaginando como futbolista, no sé lo que piensa, pero sería, si no una gran noticia, ese deseo sería bienvenido", comentó el de Fuentealbilla.

La liga nipona concluyó en diciembre. Iniesta, a sus 35 años, y con dos temporadas más de contrato, tiene 'marcha' para rato: "Me encuentro bien, con muchas ganas, este año he disfrutado bastante. Creo que será cuestión de ir año a año. Las ganas de seguir pasándolo bien y la motivación las sigo teniendo". Además, no sólo habló bien de Kobe, sino de la salida de David Villa: "Trabajamos a ver si David aguantaba pero no. Su marcha fue una pena, también por las mujeres y por nuestros hijos".

Aunque reconoce estar "bastante desconectado de España" durante la temporada, supo en la ciudad condal, de primera mano, que Ernesto Valverde dejaba el Barça. Dijo entonces que las formas del club habían sido 'feas': "Quizás esa palabra pueda resultar fuerte. Si la quieres quitar, diré que las formas no fueron correctas, lo reconoció hasta el presidente".

Sobre la llegada de Quique Setién, Iniesta comentó que "es un entrenador que todo el mundo coincide con que le gusta el fútbol de control, de ataque y de tener el balón. Espero que tenga una gran etapa".

Lo que tiene claro es que Xavi Hernández volverá pronto al club azulgrana: "A mí Xavi me gustaría en cualquier momento para el Barça. Otra cosa es lo que sienta en el momento en que está, lo que tenga visualizado… Pero tarde o temprano, no sé en qué momento, seguramente tenga la oportunidad de estar en el Barça". Teniendo en cuenta que cada vez le gusta más la idea de entrenar en un futuro, preguntado por ello dijo: "No te voy a engañar, me gustaría poder volver y estar en el Barça, siempre que estuviese capacitado. Lo de entrenador, a medida que pasa el tiempo, me va gustando. El tándem Xavi – Iniesta no suena mal".

Fue inevitable echar la vista atrás, al Barça que contaba con ellos dos en el centro del campo, y el Barça de hoy en día: "Al Barça siempre lo veo distinto a los demás. Ahora hay otros jugadores, como los ha habido antes y como habrá otros. Lo importante es que el equipo mantenga una idea y encuentre a los jugadores idóneos".

Y pujó a favor de que, no sólo Xavi, sino otros pilares como Puyol o Piqué vuelvan al club: ", creo que algún día todos esos jugadores tendrían que estar en el club. No sé en qué posiciones, pero tendrían que estar por sus capacidades y lo que representan", concluyó.