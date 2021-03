Andre Cury: "Neymar y Messi jugarán juntos de nuevo, pero en el Barcelona"

Andre Cury, exagente de Neymar y ojeador del Barcelona en el pasado, se ha despachado con unas sorprendentes declaraciones sobre el futuro del brasileño y de Leo Messi a los que ve jugando juntos de nuevo, pero no en París como apuntaban últimamente los rumores, si no de nuevo en la Ciudad Condal durante cuatro temporadas desde 2013 hasta 2017 cuando Neymar puso rumbo al PSG.

Hace ya unos meses, concretamente el pasado 2 de diciembre, el brasileño aseguraba a los medios que le encantaría volver a jugar con Messi: "Lo que más quiero es disfrutar con Messi otra vez dentro de la cancha", llegó a decir el dos de diciembre, apuntillando una frase que puede ser profética: "El año que viene tenemos que jugar juntos de nuevo".

Eso se produciría pronto, según las palabras de Andre Cury en el medio El Litoral, en el Barcelona pese a que las dificultades económicas que sufre el conjunto azulgrana hacen inimaginable la operación a corto plazo. "Neymar tiene las puertas abiertas del Barcelona, los culés saben que se equivocó y él mismo lo reconoció tiempo después. Sería muy feliz de que Neymar volviera", afirma Cury.

Además, desvela que "hace dos años, Neymar me pidió formalmente volver al Barcelona, lo intentamos y estuvimos realmente cerca de sacarlo de París, pero por detalles no sucedio". Ahora, bien cree que "Laporta es el único que puede volver a juntarlos. Messi no se va a ir del Barcelona. Neymar jugará de nuevo con Messi, pero será en Barcelona".