Ancelotti sigue con coronavirus y no viaja a Vigo con el equipo

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, no dirigirá el último entrenamiento de su equipo en la ciudad deportiva de Valdebebas ni podrá atender a los medios de comunicación en rueda de prensa, sigue confinado por coronavirus en su domicilio y no integrará la expedición a Vigo, según ha informado Melchor Ruiz. A pesar de eso, el club blanco aún tiene la esperanza de que pueda dirigir el partido en Balaídos si da negativo en los test que se realizará.

El Real Madrid cancela la rueda de prensa previa a cada partido, según apuntan desde el club, descartando la presencia del ayudante de 'Carletto',Davide Ancelotti, en la comparecencia telemática antes del entrenamiento.

Desde las 16:00 el RealMadrid terminará de preparar horas la visita liguera al Celta sin la presencia de Carlo Ancelotti, que tampoco volará a Vigo con sus jugadores. Aunque no está descartada su presencia en un partido que ha ganado en importancia tras la derrota en el clásico, las opciones se han ido reduciendo. El club mantiene la esperanza de que en un test que se realizará en la noche del viernes y en un segundo en la mañana del sábado, de negativo y pueda desplazarse para dirigir a su equipo.

