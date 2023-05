Ancelotti, preocupado por la falta de concentración, suelta un 'palo' a Militao: "Tiene que despertarse"

El Real Madrid ha sumado este martes su séptima derrota en LaLiga, y las distancias con respecto al Barcelona no sólo aumentan sino que el equipo blanco deja de depender de sí mismo para salvaguardar la segunda plaza en la clasificación.

Carlo Ancelotti volvió a sentarse con seriedad en la sala de prensa del estadio de Anoeta, hablando de las malas sensaciones que transmitió una derrota como la que acababa de encajar por 2-0 frente a la Real Sociedad, y con dos partidos clave por delante, como son la final de la Copa del Rey frente a Osasuna y la próxima semifinal ante el Manchester City en la Liga de Campeones.

El Real Madrid pone en peligro el segundo puesto y el alirón azulgrana pasa por Cornellá El Real Madrid cayó derrotado con justicia con goles de Kubo, tras un grave error de Militao, y de Barrenetxea. El Barça será campeón si gana al Espanyol. Carvajal, expulsado. 02 may 2023 - 20:18

"No es la mejor forma de preparar la final (del sábado). Una derrota duele, te da preocupación, te baja las buenas sensaciones... "reflexionó el técnico italiano. "No es la mejor forma de preparar lo que viene. En la cabeza de los jugadores está mucho más la final del sábado que la semifinal y todo esto afecta a la concentración. Y cuando uno no tiene buena concentración, regala", afirmó.

El gol de Takefusa Kubo fue un tremendo error de Militao, al que le cayó un 'palo' de su entrenador: "Militao tiene que despertarse. Pronto".

Pese a la falta de concentración, Ancelotti tiene el convencimiento de que "veremos un equipo distinto en los próximos partidos, con una motivación máxima, con una plantilla casi al 100% lista para ganar la Copa del Rey y llegar a la final de Champions. La motivación no es como dar la luz, en este sentido este equipo es especial".

Rumbo a la deriva en LaLiga

Ancelotti sabe que los seguidores del Real Madrid están enfadados por el rumbo en LaLiga, y su pronóstico no fue muy halagüeño: "Los últimos tiempos hemos perdido continuidad en LaLiga y hemos bajado el nivel. Afortundamante tenemos dos competiciones, a ver si con lo que nos queda podemos arreglar el mal final de temporada".

La única buena noticia que dio Ancelotti ante los medios fue la más que posible participación de Luka Modric este sábado en La Cartuja frente a Osasuna: "Tiene opciones para jugar".