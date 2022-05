Ancelotti: "No podíamos pedir mucho más de este partido después de la semana que hemos tenido"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró, tras la derrota de su equipo 1-0 en el derbi frente al Atlético de Madrid en el que incluyó rotaciones, que “la prioridad era evitar problemas” con los futbolistas que estaban cansados, pensando en la final de la Liga de Campeones del próximo 28 de mayo frente al Liverpool.



“Ha sido un buen partido en la segunda parte, estuvimos cerca del empate. Tenemos que seguir así. La prioridad hoy era evitar problemas y dar minutos a los que tenían menos. Va a ser así los partidos que quedan. El jueves van a jugar los jugadores que jugaron menos minutos hoy, contra el Cádiz igual… Estos partidos nos sirven para tener ritmo”, dijo en rueda de prensa.



“No es el momento de la bronca. No estábamos contentos de la primera parte porque fallamos muchos pases, hemos perdido duelos… en este tipo de partidos el aspecto mental es muy importante y a veces determinante. El Atlético tenía, en este sentido, ventaja, es normal. Nosotros no necesitábamos puntos, necesitábamos jugar u buen partido; en la segunda parte lo hicimos mejor. Necesitábamos dar descanso a los que estaban cansados, evitamos problemas”, amplió.



Un Ancelotti que, además de anunciar rotaciones desveló que en el último partido de Liga frente al Betis jugará “más o menos” el equipo que lo hará en la final de París. Un once en el que estará, salvo contratiempo, el uruguayo Fede Valverde, al que consideró “intocable” en el Real Madrid y que este domingo fue suplente y disputó la última media hora.



Quien no pudo participar fue el hispano-dominicano Mariano Díaz, a pesar de estar en primera instancia en el once titular: “Mariano no se encontraba cómodo. Ha tenido una pequeña molestia en el isquio. Con las pruebas de esta mañana parecía que estaba bien, pero tras la alineación me dijo que no se sentía cómodo. Decidí meter a Jovic, que tuvo ayer problemas de gastroenteritis. No tenía la idea de meter a Benzema”, comentó Ancelotti.



“Benzema estaba cansado, no había recuperado. Lo primero que tengo que hacer es evitar problemas. Modric también estaba cansado, por eso evité meterlo desde el principio”, completó.



Un Ancelotti que valoró el partido de Jovic: “Ha tenido dificultad en la primera parte porque la salida desde atrás ha sido muy complicada, no supimos jugar limpio desde atrás y ahí los delanteros han tenido más dificultad”, dijo. Además, el entrenador italiano comentó que tuvo “un pequeño lio con el asistente del árbitro” antes del descanso por el que vio la tarjeta amarilla y desveló que Simeone le “felicitó” por el título de Liga.