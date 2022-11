Ancelotti: "Benzema no va a jugar porque las sensaciones todavía no son buenas"

El francés Karim Benzema y el alemán Antonio Rüdiger no jugarán este lunes con el Real Madrid en Vallecas ante el Rayo, como confirmó su entrenador Carlo Ancelotti, que descartó además al defensa para el último partido antes del parón por el Mundial, el que disputará el equipo blanco el jueves ante el Cádiz en el estadio Santiago Bernabéu.

Otra vez sin Benzema El francés no se entrenó tampoco este domingo y todo apunta a que jugará ante el Rayo Vallecano. Rudiger, con una sobrecarga, y Kroos, sancionado, tampoco estarán en Vallecas. 06 nov 2022 - 12:24

"Karim no va a jugar mañana porque las sensaciones todavía no son buenas. Entrenó el viernes parecía que bien y después le costaba un poco. No va a estar disponible mañana pero el jueves sí. No creo que esté Rüdiger pero Karim sí", informó Ancelotti en rueda de prensa.

Ancelotti no mira la cercanía del Mundial y aseguró que se basa en los informes sobre el jugador "que dicen que no puede jugar". Además, intentó hacer una lectura positiva de las ausencias del capitán madridista, convencido de que regresará a su mejor nivel cuando se reanuda LaLiga tras la cita de Qatar.

"La falta de Karim en la primera parte de temporada en algunos partidos nos ha permitido demostrar jugadores que tienen mucha calidad como Rodrygo, Valverde o Vinícius. Hemos solucionado su baja mostrando más calidad con estos jugadores. En la segunda parte de la temporada necesitamos a Karim y estamos convencidos de que va a llegar al nivel de la pasada temporada", manifestó.

Ancelotti: "Si Rodrygo llega al nivel de Ronaldo, le hacemos una estatua"

El crecimiento del brasileño Rodrygo Goes en el Real Madrid, a quien Carlo Ancelotti ve ya como delantero antes que extremo, provocó que en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Valdebebas se le comparase con su compatriota Ronaldo Nazario en una pregunta que respondió con ironía el técnico italiano, asegurando que si llega a su "nivel individual" le hacen "una estatua".

"Creo que Rodrygo tiene una gran proyección como delantero centro o por detrás del nueve, más que como extremo que no es su mejor posición porque es muy fuerte en el desmarque, en buscar el regate en espacio reducido. Le veo más como delantero que como extremo en el futuro", afirmó Ancelotti antes de que se le trasladase una pregunta en una comparación con Ronaldo que le sorprendió.

"Ronaldo no ha tenido la suerte de Rodrygo en este momento. En aquel periodo el Real Madrid no era tan fuerte como es ahora en la Champions y Rodrygo puede disfrutarlo. A nivel individual, si puede llegar al nivel de Ronaldo le podríamos hacer una estatua", dijo con un toque de humor.

Centrado en la visita al Rayo Vallecano del lunes, Ancelotti resaltó la dificultad que encontrarán en Vallecas. "Son un equipo que juega muy bien, sobre todo en su casa, con intensidad, bien organizado. Es un partido complicado. El equipo está preparado e intentaremos sacar lo mejor. Solo así podremos ganar".

Debe decidir el técnico italiano si mantiene como titular a Marco Asensio. Admitió que hay una conexión con el uruguayo Fede Valverde, en los pocos minutos que han coincidido en el campo, que le aporta mucho al Real Madrid.

"Asensio puede jugar en dos posiciones distintas haciéndolo bien. Cuando juega por dentro es capaz de mostrar más su cualidad en el golpeo, el pase final en asistencias; como interior tiene que trabajar un poco menos que de extremo. La combinación con Valverde está saliendo bien, no han jugado mucho juntos pero cuando lo han hecho se combinan bien y es algo bueno para nosotros en el futuro", analizó.

Menos opciones de minutos tiene el belga Eden Hazard, con quien admitió Ancelotti que quizás no le de la continuidad que merece. "El tema de Hazard es el de muchos futbolistas que no han tenido los minutos que merecían por una cuestión de competencia".

Aún así, igual que 'Carletto' no abre la puerta a ningún fichaje en el mercado invernal, espera no abrirla para la salida de ningún integrante de su plantilla. "La idea nuestra es que el mercado está cerrado en salidas y entradas pero si hay alguien que pide la salida, tenemos que escuchar".

Por último, dejó un toque de ironía también refiriéndose al sorteo de la Liga de Campeones que deparará un rival para el Real Madrid el lunes, recordando el error cometido para los octavos de final de la pasada edición con un cambio de rival que acabó emparejando al Real Madrid con el PSG.

"Siempre son difíciles los rivales que te pueden tocar. El año pasado en octavos el PSG y puede pasar este año, también el Liverpool, Milan o Inter. Hay equipos muy fuertes. La preocupación de mañana es por el partido de Vallecas, no por el sorteo. Ojalá lo pueden hacer bien mañana", sentenció en referencia a UEFA.

Ancelotti: "Piqué ha sido uno de los centrales más fuertes de esta época"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que Gerard Piqué, que dejará el fútbol esta semana y el sábado disputó con el Barcelona su último partido en el Camp Nou, "ha sido uno de los centrales más fuertes de está época" y le deseó la mejor de las suertes en su futuro.

"Piqué, en mi opinión personal, ha sido uno de los centrales más fuertes de esta época del fútbol, muy inteligente en el campo y ordenado", elogió el entrenador madridista sobre uno de los grandes referentes del eterno rival en la última década.

Ancelotti resaltó el momento en el que ha tomado la decisión Piqué. "Ha decidido parar y es importante que tú decidas cuando hacerlo, no que alguien te lo diga. Ha tomado una decisión fuerte y le deseo lo mejor para el futuro".