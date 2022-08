Álvaro Morata no quiere moverse del Atlético de Madrid

El arranque de temporada de Álvaro Morata en la delantera del Atlético de Madrid no ha podido ser mejor: dos goles en el triunfo frente al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, después de una pretemporada que ha gustado mucho en el club, en la que consiguió firmar otros cuatro tantos.

Sin embargo, el futbolista ha tenido que convivir durante todo el verano con los rumores de una posible marcha. A día de hoy, Morata tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2024, y el delantero madrileño no quiere moverse de su actual equipo, según informó este martes Antonio Ruiz, de fuentes del entorno del delantero.

Morata entiende que no hay un club mejor que el Atlético de Madrid para trabajar y seguir demostrando que puede disputar el Mundial de Catar con la Selección Española.

Y pese a su buen estado de forma, va a tener que pasar por varias especulaciones en torno a su futuro más inmediato, pero lo único claro es que él no se quiere mover. La única opción que parece que pudiera mover a Morata fuera del Atlético de Madrid sería una oferta extraordinaria que al jugador le convenciera. Sin embargo, cada día que pasa, parece una posibilidad con menos opciones de materializarse.

Morata quiere quedarse

Para dejar constancia de su voluntad, Morata declaraba al término del Getafe, 0 - Atlético de Madrid, 3 que "estoy en uno de los mejores clubes del mundo, y si hay mercado, no sé si vendrán jugadores o no porque no es mi función. Yo, lo mejor que puedo hacer es trabajar, entrenar todos los días para mejorar, y aquí hay un equipazo y un gran equipo humano. Estoy contento", sentenció.

Sin embargo, Diego Simeone optó por la prudencia pese a que el deseo del argentino es que se quede: "Yo no soy el dueño del club, soy el entrenador", comenzó respondiendo en rueda de prensa. "Morata está muy bien, viene trabajando de una manera extraordinaria. Todos los que estamos con él esperamos que pueda seguir con nosotros".