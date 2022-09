Almeida: "Me avergüenza que hubiera aficionados del Atlético que fueran capaces de proferir insultos racistas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este lunes que le "avergüenza" que ayer hubiera aficionados del Atlético de Madrid que profirieron insultos racistas contra el jugador del Real Madrid Vinicius Junior, y ha abogado por "identificar" a esas personas porque "no son dignos ni merecedores" de entrar al estadio rojiblanco.

En un acto municipal, el alcalde ha condenado "total y absolutamente" los "lamentables" insultos racistas que se produjeron ayer en el Civitas Metropolitano contra el jugador del Real Madrid Vinicius Junior, en el derbi que enfrentó a los dos equipos madrileños.

"No tienen cabida, no ya en un espectáculo deportivo" sino "en ningún estado de la vida, por supuesto, y además yo creo que lo que hay que hacer es identificar a esas personas que los profirieron, porque creo que no son dignos ni merecedores de poder entrar" en el estadio del Atlético de Madrid, ha reprobado Almeida.

Este tipo de conductas, ha argumentado esa postura, es "absolutamente reprochable y condenable".

"Y además, lo digo ya desde la doble perspectiva de alcalde de Madrid y, como ustedes saben, aficionado al Atlético. A mí me avergüenza que hubiera aficionados ayer del Atlético de Madrid que fueran capaces de proferir este tipo de insultos racistas", ha censurado.

"SIN ADJETIVOS" PARA CALIFICAR LAS GESTAS DE LA “GRAN FAMILIA” DEL BALONCESTO

En otro orden, el alcalde ha subrayado que "se acaban los adjetivos para la selección española de baloncesto", después de que la selección se proclamara este domingo campeona del Eurobasket 2022 tras derrotar a Francia 88-76.

"El apelativo que tienen es el que mejor les define: la familia. Una gran familia, eso es lo que son, una gran familia que nos lleva dando muchas alegrías durante muchos años", ha valorado Almeida.

Los jugadores de la selección llevan mucho tiempo "compitiendo de forma admirable, la mayor parte de las veces ganando y alguna perdiendo, pero siempre compitiendo de forma admirable, y sobre todo transmitiendo unos valores humanos y unos valores del deporte" de los cuales “todos deberíamos tomar nota y deberíamos aprender”.