Alex Telles, muy cerca del Sevilla; Sergio Camello jugará cedido en el Rayo; Cillessen saldrá del Valencia

El Sevilla y el Manchester United inglés tienen muy avanzado un acuerdo para que el defensor brasileño Alex Nicolao Telles milite como cedido por una temporada en el club andaluz y sólo resta concretar si el préstamo llevará aparejada una opción de compra, informan a EFE fuentes de la negociación. El Sevilla sólo pagará un porcentaje de la ficha del futbolista, a quien su actual equipo le facilita la salida porque no entra en los planes de su nuevo entrenador, el neerlandés Erik ten Hag, tras haber disputado 50 partidos oficiales en sus dos temporadas en los 'Red Devils'.

Alex Telles, lateral zurdo de 29 años e internacional brasileño en 6 ocasiones, aunque también dispone de la nacionalidad italiana, se formó en el Juventude de Caixas do Sul, desde donde fichó por el Gremio de Porto Alegre y, de ahí, dio el salto a Europa para jugar sucesivamente en el Galatasaray de Estambul, el Inter de Milán y el Oporto, que lo traspasó al Manchester United en el verano de 2020.

El Sevilla espera que su segundo fichaje de verano, después del también defensor brasileño Marcos Teixeira 'Marcao', se incorpore en las próximas horas al plantel que dirige Julen Lopetegui, en el que ocupará la vacante dejada por la cesión del sueco Ludwig Augustinsson al Aston Villa.

Sergio Camello jugará esta temporada en el Rayo Vallecano

Sergio Camello, delantero del Atlético de Madrid, renovó hasta 2026 su contrato, que terminaba en 2024, y jugará cedido la próxima temporada en el Rayo Vallecano, según confirmó este miércoles el club rojiblanco en un comunicado en su página web oficial, en el que destacó que el atacante "continuará incrementando su experiencia profesional" en el conjunto franjirrojo.

En el Atlético desde 2009, Camello ya jugó la pasada campaña cedido en otro club, en el Mirandés, de LaLiga Smartbank, con el que jugó 37 partidos, marcó 15 goles y dio cuatro asistencias, que le abrieron las puertas de la selección española sub'21.

"Desde el Atlético de Madrid le deseamos el mayor de los éxitos a Camello en esta nueva etapa profesional", señaló el club rojiblanco, con el que debutó en el primer equipo en la última jornada de LaLiga Santander 2018-19, cuando marcó un gol en el 2-2 del conjunto dirigido por Diego Simeone frente al Levante en el estadio Ciudad de Valencia.

El delantero, de 21 años, jugó otros cinco duelos más con el primer equipo: dos más de Liga, uno de la Liga de Campeones y dos de la Copa del Rey, el más reciente el 12 de diciembre de 2020.

El Valencia negocia la salida de Jasper Cillessen

El Valencia negocia la salida del portero internacional neerlandés Jasper Cillessen al NEC Nimega de Países Bajos, según confirmaron a EFE fuentes de la negociación.

Cillessen, que tenía un año más de contrato con el Valencia, no está convocado para el amistoso de esta noche en Castalia, contra el Castellón, y su salida es inminente. En el caso de que se confirmen las negociaciones, Cillessen regresará al equipo en el que se formó y del que salió al Ajax en 2011. Después jugó en el Barcelona hasta que recaló en el Valencia en 2019.

En estas tres últimas temporadas, Cillessen ha jugado un total de 57 partidos con el Valencia en todas las competiciones.

Akapo se despide del Cádiz

El futbolista hispano-ecuatoguineano Carlos Akapo se ha despedido este miércoles del Cádiz, club donde finalizó contrato el pasado 30 de junio, mediante una carta publicada en sus redes sociales, en la que destaca que le hubiese "gustado renovar pese a la palabra del club".

"Después de un tiempo llega el momento de despedirme de este equipo y esta ciudad que tan bien me ha tratado durante estos tres años. Aquí he vivido momentos increíbles, como un ascenso y dos permanencias junto a unos grandes compañeros, afición y cuerpos técnicos", subrayó Akapo.

"Me hubiese gustado renovar pese a la palabra del club y siendo está mi única intención. No tuve la opción de despedirme como me hubiera gustado, pero me quedo con todo lo positivo vivido, que es mucho. Mil gracias a todos por estos tres maravillosos años", añadió.

El Cádiz, que ha fichado al jugador de la Real Sociedad Joseba Zaldua en su puesto, no se ha despedido de Akapo en su cuenta oficial, ni en la web del club. El jugador ilicitano de 29 años deja el club tras haber disputado 52 partidos como cadista y habiendo logrado un gol.

"Estoy seguro de que esto no es un adiós, sino un hasta luego, ya que Cádiz ya es como mi casa. Estoy seguro que en algún momento volveremos a cruzarnos. ¡Un abrazo fuerte a todos, cadistas, y mucha suerte en la próxima temporada!", sentenció el ya exjugador del Cádiz.