Alaba no jugará ante el Betis por una sobrecarga muscular

David Alaba no se ha entrenado este jueves con el resto de sus compañeros. El austriaco, según informa Melchor Ruiz no estará a disposición de Carlo Ancelotti para el partido de este viernes (21:00 horas) ante el Betis en el Santiago Bernabéu con el que el Real Madrid, ya campeón, pondrá fin a la temporada 2021/2022 en LaLiga Santander.

La razón de la ausencia del central es una sobrecarga muscular y no tiene nada que ver con los problemas en el aductor de la pierna derecha que sufrió en la eliminatoria ante el Manchester City. El Real Madrid no quiere correr ningún riesgo con uno de los hombres clave y no forzará a Alaba.

?@David_Alaba será baja para mañana ante el @RealBetis por sobrecarga.



No se quiere arriesgar, pero David Alaba estará en la Final de Champions . — Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) May 19, 2022

El defensa si estará el próximo sábado 28 de mayo en el Stade de France en la final de la Champions League ante el Liverpool. La otra noticia del entrenamiento es la presencia de Gareth Bale que mejora de sus problemas en la espalda.