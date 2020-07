Aitor Karanka, nuevo entrenador del Birmingham City

El español Aitor Karanka se ha convertido este viernes en el nuevo entrenador del Birmingham City, equipo del Championship (Segunda división inglesa). Karanka sucede en el cargo al también español Pep Clotet, que había estado en el cargo desde junio de 2019 hasta que abandonó el puesto a principios de este mes.

El técnico español vuelve a los banquillos tras su última aventura en el Nottingham Forest, con quienes compitió también en el Championship hasta enero de 2019, cuando salió del club. Antes, Karanka había estado como segundo entrenador de José Mourinho en el Real Madrid y como técnico principal en el Middlesbrough, con quienes logró el ascenso a la Premier League.

El Birmingham ha terminado la temporada en vigésima posición, un puesto acentuado por la mala racha del equipo en el tramo final de temporada. En lo económico, las finanzas del club han mejorado ligeramente en las últimas semanas gracias a la venta del joven Jude Bellingham al Borussia Dortmund por 23 millones de euros.

El objetivo del club con Karanka es mejorar en la tabla a medio/largo plazo. "Estoy encantado de unirme a un club con la historia y la afición del Birmingham City. Comparto la ilusión y la determinación que todos tenemos aquí por empezar a trabajar juntos en los retos que hay por delante. Agradezco a la directiva su interés y su gran voluntad por convertirme en el entrenador de este proyecto", aseguró Karanka en declaraciones al club. "Hemos seguido la carrera de Aitor durante años y era nuestra primera opción, estamos muy contentos de que se una a nosotros", apuntó Xuandong Ren, consejero delegado del Birmingham.

