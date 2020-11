Aficionados del Barça increpan a Griezmann al grito de "¡Se respeta a Messi!"

Algunos aficionados se han concentrado este jueves por la tarde a la salida de la Ciudad Deportiva del Barcelona para esperar a Antoine Griezmann.

Cuando el delantero francés aparecía en su vehículo particular, fue recibido a gritos de "¡Griezmann, Griezmann, se respeta a Messi!", llegando a recibir incluso un golpe en el coche, tal como captaron las cámaras de Gol.

Un tío de Griezmann acusa a Messi del bajo rendimiento del francés "Estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año", señaló. 12 nov 2020 - 11:28

�� "�� ���������� ���� ���� ��������������" ��



�� Aficionados del @FCBarcelona_es INCREPAN a GRIEZMANN a la salida de la Ciudad Deportiva pic.twitter.com/sXjANVLZbt — GOL ⚽️ (@Gol) November 19, 2020

Enfado con el entorno de Griezmann

El enfado viene por lo sucedido con el entorno del delantero francés. Esta semana, el tío y ex agente de Antoine Griezmann reveló recientemente en un documental que "no me esperaba que Antoine durara un año en el Barccelona. Además, con Messi por allí... Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil. Hay cosas que todavía no se pueden contar."

Eric Olhats fue todavía más duro cuando afirmó que "Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio la llegada de Antoine con buenos ojos. La actitud de Messi ha sido deplorable, se lo ha hecho sentir. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él, o estás contra él".