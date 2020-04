Adebayor: "Voy a ser muy claro: yo no dono; yo no traje el coronavirus a Togo"

El delantero togolés Emmanuel Adebayor ha sido tajante contra las críticas que han aparecido en los últimos días con respecto a su postura de no donar dinero en las diversas iniciativas para luchar contra el coronavirus.

Harto de ello, Adebayor ha dicho, en una serie de vídeos que circulan por redes sociales, que él no fue el que llevó el coronavirus a Togo y reclama la libertad para hacer lo que le venga en gana: "Para aquellos que dicen que no dono, déjenme ser muy claro: no dono. Es muy sencillo".

"Hago lo que me apetece hacer, como lo que me apetece comer y eso es lo importante. Luego, habrá personas que me critiquen por no haber hecho una donación con una fundación en Lomé. Es que parece que fui yo el que trajo el coronavirus a Lomé. Sé que no es muy correcto, pero es así".

El jugador se desmarca completamente de las donaciones que han hecho otros jugadores africanos: "Se me puede comparar con Didier Drogba, se me puede comparar con Samuel Etoo, pero desafortunadamente no soy ni Didier Drogba, ni soy Samuel Etoo. Soy Emmanuel Sheyi Adebayor y siempre haré lo que me apetezca hacer".